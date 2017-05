Por: Estrella Trujillo – México

Es un libro de protesta por el caso de Ayotzinapa, recopilación de fotografías de manifestaciones alrededor del caso, realizadas por no necesariamente profesionales de la lente.

Ciudad de México.- A tres años de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Francisco Mata Rosas, uno de los exponentes más reconocidos de la fotografía contemporánea, con la colaboración de Felipe Antonio Victoriano, llevaron a la imprenta un proyecto iniciado en redes sociales mediante una convocatoria en Facebook, para fotografías de las protestas alrededor del caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala.

“El libro no es mío, yo soy el recopilador de las imágenes, mi compañero Felipe Victoriano que también es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), es el editor de los textos; es un proyecto colaborativo y colectivo de fotografía, surge a partir de una convocatoria que se realizó en Facebook, el cual consistía en que la gente enviara varias fotografías y así tuvieran la oportunidad de concursar, que sus fotos salieran seleccionadas, de las cuales reunimos bastantes”, mencionó el maestro Francisco Mata Rosas.

Entre Mata Rosas y Felipe Antonio Victoriano realizaron una selección, edición, un ensamble y así se construyeron el libro ‘43’, un volumen de imágenes de protesta, manifestaciones, donde se muestra el enfado en diferentes puntos del país y también en el extranjero, de que en pleno siglo XXI se dé este tipo de acontecimientos, explicó el reconocido fotógrafo.

“En el libro tenemos 126 imágenes y siete textos. Textos que nosotros decimos son otra forma de imagen porque no buscan explicar la fotografía, de hecho las imágenes no tienen pie de foto, no buscan textualizar.

Nuestro objetivo es que las personas lo vean con otra visión, desde la poesía, el periodismo, desde la investigación académica, antropológica, la comunicación… en este mismo fenómeno está la protesta social, están las redes sociales y las fotografías buscan generar una narrativa lineal”, explicó Mata Rosas minutos antes de la presentación del volumen.

“Estamos trabajando en diluir el concepto de autoría o crédito, no tiene pie de foto, no tienen fecha ni ubicación, al final el libro hay una lista con todos los autores, lo que queremos es que este libro sea atemporal, que sea un especie de ventana para que el lector construya su propia narrativa en base a la información que

pusieron sobre el caso de Ayotzinapa”, agregó el recopilador del libro. Librofest Metropolitano 2017 te ofrece una amplia gama de presentaciones de libros, además de actividades culturales donde no solamente participan los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco sino también personas que quieren convivir entre páginas.

Felipe Antonio Victoriano, tiene Maestría en Artes Visuales en la UNAM y es Doctor en Estudios Culturales y Literatura Latinoamericana por la Universidad de Tulane, Nueva Orleáns. Actualmente es profesor-investigador Titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño en la UAM Cuajimalpa, donde realizaron la recopilación de fotografías de las diferentes manifestaciones que se dieron por el caso de Ayotzinapa.

