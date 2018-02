Menor atropellado en Huancayo, se encuentra estable en el Instituto Nacional del Niño de San Borja

Ministro de Salud informó que el niño Dennis (10) ya fue evaluado por los servicios de cirugía, traumatología, urología y otras especialidades.

El ministro de salud, Dr. Abel Salinas Rivas, informó que el menor Dennis D.L.C. (10) quien fue trasladado a la capital, proveniente de Huancayo, en donde accidentalmente fue atropellado por el vehículo que conducía su propio padre, ya está siendo atendido en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSN SB).

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) visitó al niño quien se encuentra estable y ha sido evaluado en los servicios de cirugía, traumatología, urología y otras especialidades del INSN SB. El menor cuenta con la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS).

Durante la visita, el ministro Salinas Rivas dialogó con el señor Ulfer De la Cruz Julcarima, padre del pequeño Dennis, quien le explicó que el niño sufrió el accidente hace ocho días y estuvo siendo atendido a través del SOAT en una clínica privada, en Huancayo, donde se le practicó una intervención quirúrgica en el abdomen. Presenta, además, fractura de pelvis y fémur.

Al agotarse la cobertura del SOAT, el padre del menor intentó llevarlo a un hospital público de la región Junín pero no tuvo

suerte, es por ello que optó por traer al pequeño Dennis a Lima, para lo cual firmó un alta voluntaria. El traslado se realizó en una ambulancia privada, pero sin haber realizado las coordinaciones para la referencia.

“Es cierto que ya no estaba en situación de emergencia, pero también es cierto que requiere una atención especializada y por un tiempo prolongado. Aquí no funcionó el sistema de referencia, no se coordinó previamente y ya hemos ordenado una investigación exhaustiva y rápida a través de Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), para ver donde estuvo el error y dar medidas correctivas”, señaló el ministro Salinas Rivas.

Asimismo, el titular del Minsa manifestó que ante una situación parecida, los ciudadanos pueden llamar a la línea gratuita 080014900 de SUSALUD para ser atendidos rápidamente, ya que la Ley de Emergencia (Ley 29414) obliga a los establecimientos públicos y privados a atender de inmediato a las personas que requieran atención en los servicios de salud ante una situación de emergencia.

AMBULANCIA SAMU EN REDES SOCIALES

El ministro de Salud también se refirió al video que se viralizó en las redes sociales en donde se ve que un efectivo de la policía de tránsito cierra el paso a una ambulancia del SAMU para dar preferencia a una comitiva oficial. “El Presidente de la República estaba muy preocupado por este tema. Se han dado las instrucciones que las escoltas (de los ministros) tienen que dar preferencias a las ambulancias y las unidades de los bomberos que requieren llegar más rápido a lugares adónde han sido llamadas”, dijo.

También hizo un llamado para que la ciudadanía en general brinde las facilidades y no le cierre el paso a las ambulancias. “Todos sin excepción tenemos que alinearnos con lo que significa una emergencia”, finalizó.

