Regulan pago de membresías en tarjetas de crédito

La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó, por mayoría, el dictamen del proyecto de ley que regula el pago de membresías de tarjetas de crédito que las empresas del sector financiero ofrecen a sus clientes a fin de que estos pagos no sean obligatorios y de esta forma defender el derecho a elegir del consumidor.

“La propuesta permite que el consumidor que no desea acceder a programas de fidelización o beneficios bajo el concepto de membresía no sean obligados a contratarlos para poder acceder a una tarjeta de crédito”, dijo el presidente de dicha comisión Juan Carlos Gonzales Ardiles al sustentar el dictamen en la sesión del martes 06 que se realizó en la sala Raúl Porras Barrenechea.

En el debate, el congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP) en alusión al dictamen dijo que no se puede ser benévolos porque las cláusulas abusivas no pueden ser consultadas al usuario de los bancos. “Aquí debe prohibirse el cobro de la membresías. El ciudadano no tiene capacidad de negociación porque los contratos ya lo tienen membretados y no se pueden modificar en nada”, remarcó el legislador.

Miguel Castro Grández (FP) sostuvo que es importante resaltar que uno de los derechos más importantes que tiene el consumidor es el derecho de elegir, como también nosotros constitucionalmente no podemos restringir la libertad de empresa y la economía de libre mercado, así como fijar taxativamente límites al ejercicio libre del empresariado

“Yo pediría sustituir el texto del artículo 85 para incluir que las empresas del sistema financiero deberán contar dentro de su portafolio de tarjetas de crédito cuando menos una que no prevea el cobro de comisión de membresía. Ahí el usuario podría decir si quiero o no quiero el cobro de la membresía”, planteó el legislador.

A su turno, el congresista Miguel Ángel Elías Ávalos (FP) recordó que en una sesión anterior presentó una propuesta que consistía en que los usuarios que actualmente tengan tarjeta de crédito puedan desafiliarse de la membresía. “Es importante agregar esto al dictamen porque sino se precisa en la ley puede ser que los bancos también, como es costumbre de ellos, hecha la ley hecha la trampa y cobren comisiones costosísimas para el usuario”

Cesar Segura opinó que la norma no puede ser tan extensiva y quitarle ese cobro de membresía a las tarjetas que tienen ciertos beneficios. “Lo que sí es importante es que se comunique cual es el costo de la membresía y que existan tarjetas sin membresía”, acotó el legislador.

La propuesta del congresista Lescano fue consultada a los miembros de la comisión a manera de cuestión previa y puesta a consideración no alcanzanado los votos necesarios para su aprobación. Finalmente, se aprobó el dictamen, con cargo a redacción, para incluir la propuesta planteada por el congresista Miguel Castro.

PROHIBICIÓN DE PUBLICIDAD

Posteriormente, el presidente de la comisión sustentó el dictamen del proyecto de ley que modifica y deroga diversos artículos de la Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco.

Gonzales Ardiles dijo que la propuesta busca adecuar la legislación al Convenio Marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la prohibición de toda publicidad para reducir el consumo del tabaco que produce hasta la muerte del consumidor.

Se informó que el tabaco es la primera causa mundial de muerte, toda vez que aproximadamente 6 millones de personas fallecen en el mundo por el consumo de éste producto. En el Perú se producen 9 mil muertes anuales por enfermedades asociadas al tabaquismo crónico.

La propuesta quedó lista para ser votada en una próxima sesión.

