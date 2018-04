¿Melissa Paredes descubre infidelidad de su esposo?

Exreina de belleza aseguró que jamás perdonaría al “gato” Cuba si saca los pies del plato.

El mundo se le vino abajo al personaje de Melissa Paredes en “Ojitos Hechiceros”. Y es que la protagonista de la exitosa telenovela sufrió una gran decepción luego de grabar las impactantes escenas en donde Estrella descubre la infidelidad de su esposo, Joao, personaje interpretado por Rodrigo Sánchez Patiño, quien hará todo lo posible para revertir esta crisis matrimonial.

Al respecto, la actriz quien da vida a “Estrella” adelantó que su personaje se sentirá demasiado herido, por lo que no cree que pueda volver a recuperar la confianza perdida en su esposo. “A Estrella le duele mucho la traición de Joao, pues, definitivamente, no se lo esperaba. La hieren demasiado, pero ella trata de mantener la calma en todo momento. Veremos si al final decide perdonarlo”, añadió.

Asimismo, Paredes aseguró que ella por ningún motivo perdonaría una infidelidad y aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje de aliento a todas las mujeres peruanas.

“No hay forma que pueda perdonar una infidelidad. Me pondría como una fiera. Todas las mujeres estamos en la obligación de valorarnos y respetarnos. No pueden derrumbarse porque sus esposos sacaron los pies del plato. No teman en dejarlos, pues siempre habrá una oportunidad para rehacer sus vidas. No se necesita tener a un hombre al lado para ser feliz y mucho menos a uno que no las aprecie verdaderamente”, sentenció.

