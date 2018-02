MegaPlaza celebra el amor y amistad verdadera

El amor y la amistad real son sentimientos nobles que sin duda deben aplaudirse y celebrarse, es por ello que MegaPlaza, el centro comercial preferido de Lima Norte, invita a todos sus visitantes a participar de las actividades más divertidas para realizar en pareja o con grandes amistades, que se realizarán el sábado 10 y el miércoles 14 de febrero.

Para todos los amigos y parejas amantes del baile, el sábado 10 a las 3pm en Plaza Libertadores, se dictarán las más divertidas clases de Salsa y Bachata a cargo de Esceni-k, la prestigiosa escuela de baile de Tati Alcantara. Asimismo, a las 6pm en el escenario principal, los instructores de Golds Gym, pondrán la cuota de sensualidad con las clases de sexy dance. Y para poner en práctica los pasos de baile aprendidos, desde las 7pm la dupla salsera “Karimbo y A conquistar” armará la fiesta.

Por otro lado y para quienes deseen disfrutar de bellos momentos el mismo 14 de febrero, les contamos la agenda que MegaPlaza ha preparado:

Recuerdos de amor: Una foto es una gran forma de inmortalizar el amor, por ello a partir de la 1.30pm, MegaPlaza te invita a visitar los distintos escenarios que ha preparado en Plaza Conquistadores para ti y tu persona favorita.

Presentación de Los Chistosos: El amor y la amistad se viven y celebran con alegría, risas y diversión, por ello Guillermo Rossini, Hernán Vidaurre, Manolo Rojas y Giovanna Castro, más conocidos como los chistosos, celebran San Valentín y su 25 aniversario desde las 2.30pm en el estacionamiento del mall.

Mega Oso del amor: Si eres amante de los osos de peluche, no puedes dejar pasar la oportunidad de tomarte una foto con el Mega Oso del amor, el cual estará paseando y sorprendiendo a los visitantes en las distintas zonas del centro comercial.

“Maluma VS Marc Anthony”: Si disfrutas de la buena salsa y reggaetón, este versus de los reconocido artistas de Yo Soy, será una actividad imperdible para ti y tu acompañante, no pierdas la oportunidad de decirle que valió la pena todo lo que hiciste para estar con él o ella o cantarle como indirecta que te rompió el corazón pero que ya no hay problema, desde las 7.30pm en el escenario principal.

¡MegaPlaza te invita a seguir sumando valiosos momentos junto a quienes más amas!

Me gusta: Me gusta Cargando...