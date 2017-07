Fuente: Andina

El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala, señaló hoy que el Producto Bruto Interno (PBI) nacional crecerá 2.8% en el presente año, a pesar de los efectos devastadores del fenómeno de El Niño Costero y el caso Lava Jato.

“Llegaremos al 2.8% este año con las medidas que estamos tomando, se está metiendo más recursos a la economía y haciendo una política contracíclica (…) la economía es un tema central en el Gobierno”, manifestó.

Zavala consideró que a pesar de los efectos devastadores del fenómeno de El Niño Costero y el caso Lava Jato, ya se está creciendo a niveles de 2.8%, porque se pudo tomar algunas medidas para mitigar el impacto.

“Aumentamos el gasto público, estamos escogiendo quienes son los mejores ejecutores de inversión pública y le estamos poniendo más recursos ahí, ya sea en regiones o sectores”, sostuvo.

“También hay algunas acciones que tienen que ver con gasto corriente, pero por una sola vez, por ejemplo, estableceremos un bono para los afectados de El Niño Costero, porque en la zona norte se rompió el sistema económico y hay que impulsar esa reactivación”, agregó Zavala.

El ministro consideró que fue un error no haber dicho como se encontró la situación al inicio del Gobierno, pero que al presidente Pedro Pablo Kuczynski le gusta mirar hacia adelante. “Pero definitivamente eso nos costó, porque encontramos una situación donde los ingresos caían, los gastos crecían y había algunos proyectos que no estaban hechos de la mejor forma, quizás el caso Chinchero hubiera sido mejor no continuar, pero creíamos que podíamos hacerlo”, dijo. Zavala manifestó que se recibió del Gobierno anterior una recaudación (tributaria) bajando, pero se están tomando medidas para volver a subirla.

