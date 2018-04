Medtronic te invita a unirte a la Campaña Global #UniteForParkinsons

Ante los primeros síntomas, es indispensable la consulta a un especialista para un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Especialistas destacan beneficios de la Terapia de Estimulación Cerebral Profunda en el Día Mundial del Parkinson.

Para mostrar su apoyo a la campaña, pueden acceder a http://www.parkinsonyyo.com/uniteforparkinsons y usar los # #UniteForParkinsons #ParkinsonPeru #ParkinsonYYo.

Medtronic, líder mundial en tecnología, soluciones y servicios médicos, se une por segundo año consecutivo a la campaña global #UniteForParkinsons que liderada por la Asociación Europea de la Enfermedad de Parkinson (EPDA) y apoyada por la comunidad en línea Parkinson y yo brinda visibilidad, orientación y esperanza a las personas viviendo con esta condición.

La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo, afectando aproximadamente a 4.6 millones de personas mayores de 50 años. Aunque en el Perú no existen cifras exactas, se estima que el 0,2% de la población sufrirían este mal, aproximadamente 60,000 adultos. La Organización Mundial de la Salud estima que el número total de pacientes se duplicará para el año 2030.

Los síntomas del Parkinson comprenden aquellos de tipo motor -como el temblor, la lentitud y la dificultad para caminar-, así como síntomas no motores, entre los que se encuentran: los trastornos del sueño, dolor de articulaciones o espalda, estreñimiento, pérdida del olfato, depresión, ansiedad, problemas urinarios, entre otros. De hecho, usualmente los síntomas no motores se presentan varios años antes de los primeros síntomas motores, además de que no todos los pacientes presentan los mismos síntomas.

Actualmente, no existe una cura para la Enfermedad de Parkinson, sin embargo, existen terapias tanto farmacológicas como quirúrgicas que ayudan a controlar eficazmente los síntomas durante muchos años, lo que permite a los pacientes llevar una vida relativamente normal. Por ello, la campaña #UniteForParkinsons, promueve que los pacientes continúen haciendo más de su día a día al brindar información sobre las diferentes opciones de tratamiento e instando a las personas con síntomas de la enfermedad a buscar orientación médica especializada. Para mostrar su apoyo a la campaña, pueden acceder a http://www.parkinsonyyo.com/uniteforparkinsons y usar los # #UniteForParkinsons #ParkinsonPeru #ParkinsonYYo.

Terapia que devuelve la calidad de vida al paciente

En ese sentido, es importante resaltar que para los pacientes cuyos síntomas motores no pueden ser controlados a través de medicamentos, existe una terapia denominada Estimulación Cerebral Profunda (DBS por sus siglas en inglés), que consiste en un dispositivo implantado en el cerebro a través de un procedimiento quirúrgico para tratar los síntomas motores, tales como el temblor y la rigidez, entre otros.

De acuerdo con el portal Parkinson y yo, la expectativa de vida promedio de una persona con esta enfermedad, generalmente es la misma que la de las personas que no la padecen, por lo que es necesario contar con alternativas de tratamiento adecuadas para las diferentes etapas de la enfermedad, así como para cuando los pacientes ya no responden correctamente a los medicamentos.

En ese sentido, la Terapia de Estimulación Profunda, es una de las más avanzadas para tratar la condición, ya que en los pacientes indicados ofrece períodos prolongados sin síntomas motores, reduce la cantidad de medicación y permite realizar tareas cotidianas, lo que se traduce en una mayor autoestima, independencia y calidad de vida.

Esta terapia ya ha beneficiado a pacientes con Parkinson desde hace 30 años con 150,000 implantes. En Perú, esta terapia está disponible en la clínica Delgado, clínica Ricardo Palma y la clínica San Felipe; así como en el hospital Almenara y el hospital Rebagliati. Es importante resaltar que se debe realizar la consulta con un médico especialista determinar si la terapia es adecuada para cada caso.

