Mayores acciones preventivas para combatir inseguridad ciudadana

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso de la República, Javier Velásquez Quesquén, afirmó que para combatir la inseguridad ciudadana es necesario orientar los esfuerzos en la prevención y también en mejorar en el hogar, las escuelas y las instituciones. “No se necesitan más leyes, si no, actividades preventivas que son más baratas y efectivas”, expresó.

Fue durante su discurso de clausura de la Primera Audiencia Pública de ese grupo de trabajo, denominada “Análisis situacional de la seguridad ciudadana en el circuito Mochica”, que se realizó en la localidad de Monsefú, Chiclayo, el sábado 24 del presente mes, y que contó con la presencia del presidente del Poder Judicial, Duberly Rodriguez, los integrantes de la citada comisión, Marco Miyashiro (FP), Octavio Salazar (FP), Edwin Donayre (APP), Edmundo del Águila (AP), representantes del Ministerio Público, de la Policía Nacional y los alcaldes distritales de la región Lambayeque.

Velásquez Quesquén dijo que las cifras de la criminalidad se han incrementado en la región y que los monsefuanos residentes en Lima mostraron su preocupación por esta situación. “Por eso, la Comisión decidió realizar su primera audiencia en esta localidad”, aseveró.

En la audiencia, el general PNP, Julio Díaz Zulueta, Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú, manifestó que se han cambiado varios reglamentos y disposiciones internas a fin de poner a la policía más cerca a los ciudadanos y brindarles un mejor servicio.

“Hemos rotado a los policías que entregaban copias certificadas en las comisarías. Tenían 25 años en esos puestos y no salían ni de vacaciones, situación que se presta a la corrupción. Ahora lo harán las mujeres policías y en el día se entregarán esos documentos”, anotó.

En la Audiencia, que se realizó en el colegio nacional Diego Ferré Sosa, también participó el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodriguez, quien manifestó que la educación es la base para erradicar la delincuencia. Puso como ejemplo que en varios países de Europa las cárceles están vacías, debido a que su política educativa ha sido exitosa y es otra la realidad que se vive.

Coincidió en que se debe realizar más labor preventiva y que la seguridad ciudadana es tarea de todos y no sólo de las autoridades. Indicó que el Poder Judicial se ha incorporado al programa Barrio Seguro, ya que en los alrededores de Palacio de Justicia aún se siguen vendiendo DNI, títulos, certificados y toda clase de documentos falsificados. “Y cuadras más allá tenemos prostitución; entonces, no podemos voltear la mirada y no ver lo que está pasando”, señaló.

El congresista Marco Miyashiro detalló la problemática de la inseguridad ciudadana, sus orígenes y consecuencias. Una de ellas, dijo, es la cultura de muchos peruanos que se han mantenido por años. Por ejemplo, el que el marido tiene el derecho de pegarle a su esposa, sólo porque es su pareja.

El legislador Edwin Donayre propuso que una de las maneras de resocializar a los adolescentes que infringen la ley y que son internados en los centros correccionales, es ingresarlos a los cuarteles militares donde tendrán disciplina, educación y hasta aprender un oficio, de tal manera que cuando cumplan su plazo de detención, puedan crear su propia empresa y generar sus propios recursos.

El parlamentario Edmundo del Águila propuso incorporar a los vigilantes privados en el sistema de seguridad ciudadana, como un apoyo a los servicios de serenazgo y a la misma policía. “Es una fuerza que debemos aprovechar”, expresó.

Por su parte, la coordinadora de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Coorporativa de Chiclayo, Haydee Bravo Chávez, reveló que desde el 2009 hasta fines del 2017, la delincuencia aumentó hasta un 60% en la región Lambayeque. Los delitos que más se han cometido son contra el patrimonio, hurtos, robos agravados con armas de fuego u objetos punzocortantes e igual manera, las violaciones sexuales.

Dijo que el único delito que ha bajado es el de extorsión. En el 2009 había 381 casos y ahora existen 240. Agregó que se podría deber a que hoy en día los delincuentes ya saben que existe la geolocalización de los celulares, levantamiento del secreto de las comunicaciones, entre otras investigaciones que no les va a permitir consumar el hecho.

El alcalde de Pimentel, José Gonzales Ramírez, señaló que el crimen organizado ha disminuido, pero la delincuencia común ha subido, debido a que personas de mal vivir han llegado a Chiclayo por ser una zona comercial.

“Aún continúan las extorsiones en el ámbito de construcción civil, cuyos pseudodirigentes exigen cupos tanto de dinero como de trabajo a los ingenieros encargados de las obras”, denunció.

Me gusta: Me gusta Cargando...