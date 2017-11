Mayor demanda de EE.UU. y mercados de la región impulsan industria de exportación

La Asociación de Exportadores (ADEX) informo que sumaron US$ 3,525 millones 448 mil, 7.5% más respecto a similar periodo del 2016.

Consolidación de la recuperación. Entre enero y setiembre del presente año, las exportaciones industriales, al igual que en agosto, también cerraron en azul al sumar US$ 3,525 millones 448 mil, 7.5% más respecto a similar periodo del 2016 (US$ 3,279 millones), reportó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

La oferta industrial llegó a 160 mercados. EE.UU. se mantiene como líder al concentrar el 26.3% del total. “Esta tendencia se debe a los cambios de orientación en la política comercial estadounidense, especialmente hacia México, ya que parte de sus pedidos se desplazó hacia proveedores peruanos, especialmente de prendas de vestir, joyería y productos plásticos para embalaje, entre otros”, indicó la gerente de Manufacturas de ADEX, Ysabel Segura.

Las siguientes cinco posiciones en el ranking son de países de la región: Colombia (7.8% de crecimiento), Bolivia (10.6%), Chile (5.1%), Ecuador (15.9%) y Brasil (4.1%), que de forma conjunta concentraron el 40% del total.

De acuerdo a cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, se evidencia una creciente demanda de países asiáticos como China (US$ 71 millones 250 mil) y Taiwán (US$ 41 millones 562 mil), que crecieron 83% y 92.2%, respectivamente.

La gerente de Manufacturas de ADEX resaltó que este panorama obedece en gran parte al esfuerzo de las empresas, no solo por llegar a nuevos destinos, sino también para recuperar posiciones en mercados perdidos tiempo atrás. Esto se logró reforzando la presencia de sus equipos comerciales y participando en ferias especializadas, además de otras acciones.

“Para continuar con el camino de la recuperación de la industria manufacturera es necesario el apoyo de la red de promoción comercial del Perú en el extranjero, a fin de aprovechar las oportunidades que aún no se hayan podido canalizar”, sostuvo Segura.

Asignatura pendiente

Por su parte, el director del Centro de Investigación y de Economía y Negocios Globales -CIEN-ADEX, Carlos González, sostuvo que si bien las exportaciones industriales se están recuperando, la estructura o la composición de ese crecimiento merecen un análisis mucho más específico.

“La manufactura presenta todavía una problemática bastante compleja, a la cual debemos responder. Eso implica investigar sobre las barreras y trabas, que es lo que está impidiendo la innovación y la diversificación. Pero también implica investigar oportunidades como las nuevas tendencias de mercado y como se debe traducirse en el diseño de nuevos productos y en el aprovechamiento de nuevos recursos”, se preguntó.

Las partidas más demandadas del rubro manufacturero en estos nueve meses del 2017 fueron el cinc sin alear, alambre de cobre refinado, t-shirt de algodón, pelo fino cardado de alpaca, máquinas de sondeo o perforación, placas y láminas de polímeros de propileno, óxido de cinc, camisas de punto de algodón, entre otros.

Todos vuelven a crecer

En el detalle de los sectores, se tiene que la siderometalurgia (US$ 843 millones 606 mil) creció 15.2%. Sus principales destinos fueron EE.UU., Colombia, Bolivia, Bélgica, y Alemania. En tanto la metalmecánica (US$ 372 millones 255 mil) se incrementó en 9.9% respecto al periodo del 2016.

Los despachos de la cadena textil-confecciones ascendieron a más de US$ 938 millones 237 mil. Las prendas de vestir (US$ 645 millones 406 mil) crecieron 3.8% y los textiles (US$ 292 millones 830 mil), 9.2%.

Finalmente, el sector químico muestra ligeros signos de recuperación al sumar US$ 1,002 millones 211 mil, arrojando un leve ascenso de 0.07%. Sus partidas llegaron principalmente a Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y EE.UU., que juntos concentran el 56% de su oferta exportable.

