MAX UP presenta aventuras memorables

Un ciclo de películas con las experiencias más disparatadas

Los martes en noviembre a las 8:00 p.m. durante el ciclo ¡TeMartes! MAX UP, el canal del paquete premium HBO/MAX que ofrece la más completa selección de comedias y películas taquilleras, presenta Aventuras Memorables, una selección de películas en las que los protagonistas vivirán situaciones inolvidables que dejarán una marca indeleble en sus vidas.

¡No Renuncio! (Where Am I Going?) | 21 de noviembre

Ellos quieren que se vaya, pero él encontrará un lado positivo. Desde joven, Checco ha vivido cómodamente como trabajador público. Cuando una nueva reforma amenaza su puesto de trabajo, se ve obligado a ir al Polo Norte.

Elenco: Sonia Bergamasco, Checco Zalone, Eleonora Giovanardi

Dirección: Gennaro Nunziante

Grandes Amigos (A Walk in the Woods) | 28 de noviembre

Bill Bryson es un escritor exitoso decidido a iniciar una arriesgada aventura: recorrer el sendero de los Apalaches en EE. UU. Pero su esposa no lo dejará hacerlo solo a su edad, y su viejo amigo Stephen será el único lunático dispuesto a acompañarlo.

Elenco: Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson, Mary Steenburgen, Nick Offerman, Kristen Schaal

Dirección: Ken Kwapis

Para mayor información sobre el horario de programación por país, consulte con su operador de cable local o en http://www.hbomax.tv/

