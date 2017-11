Más de ocho mil casos de dengue en Ica

Una cifra de alarmante preocupación señaló el congresista César Segura Izquierdo en la sesión vespertina del Pleno del Congreso de la República, al señalar que en Ica se han detectado más de ocho mil casos de dengue afectando con más crudeza a los niños y ancianos de esa localidad sureña.

Pero el legislador iqueños fue más allá al indicar que la situación se agrava día a día porque se presentan más de 10 casos nuevos de dengue, sin que las autoridades del Ministerio de Salud no brinden apoyo en nada, no obstante la gravedad que pone en peligro a la comunidad iqueña.

Por ese motivo exhortó al ministro de Salud adoptar medidas para resolver esta situación que se está convirtiendo en una pandemia, lo cual sería de una gran preocupación no solamente para la Región Ica sino para todo el país.

De otro lado, planteó la necesidad que en el Perú se requiere un laboratorio de ciencia, innovación y tecnología, que pondrá en condiciones de competitividad con otros países.

“Necesitamos de un ministro de Salud que se preocupe por las grandes mayorías nacionales”, expresó Segura, quien además urgió mayor presupuesto para Ica teniendo en cuenta que ha sido una de las ciudades azotadas por el desastre natural.

Por su parte, Víctor Albrecht (FP) propuso que se dé mayores recursos presupuestales al Poder Judicial para afrontar el problema de la corrupción, a fin de dotar mayor número de vehículos y otros requerimientos administrativos para que entren en operatividad a los organismos ejecutores de administración de justicia.

Gladys Andrade (FP) manifestó su descontento porque en el presupuesto del 2018 se considera solo el 1,1% para el agro sin tener en cuenta que ha sido el sector más afectado por el desastre natural del verano pasado. Dijo que también se ha reducido el presupuesto para el INIA, Sierra Exportadora y Senasa.

“No estamos protegiendo a nuestros agricultores y menos a la producción alimentaria, por lo cual se está importando productos. No estamos protegiendo la canasta familiar. El Programa de la Reconstrucción con Cambios tiene un presupuesto superior a los 26 mil millones de soles; sin embargo, no se cumple con las metas trazadas para la rehabilitación de las zonas afectadas, no obstante que las lluvias ya están llegando y se agravará la situación en el interior del país”, expresó.

Guillermo Bocángel (FP) manifestó que es triste decir que en el Sector Educación no hay un solo sol para la ejecución de proyectos educativos. Esta situación apremiante se debe a que el proyecto presupuestal es centralista.

Planteó mayores recursos para el sector Educación y para la reconstrucción de puentes y vías en diferentes localidades. También propuso más presupuestos para realizar mejoras aeroportuarias.

Planteó que el Ministerio de Economía transfiera recursos para la reactivación de Sierra y Selva Exportadora, programas de gran importancia para el sector agrario.

Bienvenido Ramírez (FP) dijo que no obstante que Tumbes fue una de las ciudades más azotadas por el Fenómeno de El Niño Costero, no se ha hecho nada en obras de reconstrucción. Dijo que hay un peligro latente en lo que puedan ocasionar los ríos Zarumilla y Tumbes, en los cuales no se han hecho nada en trabajos de descolmatación.

Planteó mayores presupuestos para la reactivación del sector escolar y universitario en Tumbes para mejorar de la infraestructura educativa. Denunció también que se ha reducido la partida presupuestal para la Universidad Nacional de Tumbes, por lo cual pidió una rectificación y que se determinen mejoras presupuestales.

Maritza García (FP) informó que los habitantes piuranos de El Pedregal, Catacaos, Pedregal Chico y otras localidades siguen peor de afectados. Dijo haber sido testigo presencial que niños, ancianos y pobladores en general caminan sobre aguas servidas y en una situación calamitosa e antihigiénica. Debido a esta situación, el pueblo piurano se puso de pie y realizó marchas en protesta contra la mala ejecución de la reconstrucción en la zona.

Dijo que las partidas de educación para la Región Piura son exiguas teniendo en cuenta que los colegios han sido los más afectados.

Alberto Quintanilla (FA) pidió que se declare en emergencia del centro pesquero de Puno, para una buena conservación de los productos hidrobiológicos.

Horacio Zeballos (Nuevo Perú) dijo que no hay ningún avance en la solución de la corrupción en el país sin tener en cuenta que se pierde más de 12 mil millones de dólares anuales en acciones corruptas.

Planteó que se elabore una política de apoyo a los miles de jubilados.

Me gusta: Me gusta Cargando...