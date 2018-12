Para definir 4 reformas constitucionales y elegir a sus autoridades

Desde las 8:00 horas de hoy, 24 millones 373, 821 electores participarán en el referéndum nacional para definir las cuatro reformas constitucionales y elegir en segunda vuelta a sus autoridades regionales en 15 regiones del país.

En este proceso electoral participarán 963,978 electores nuevos, todos ellos jóvenes que cumplirán 18 años desde el 8 de octubre hasta el 9 de diciembre de 2018, además de los electores en el extranjero que no votaron en elecciones regionales y municipales del 7 de octubre.

Habrá en total 84,559 mesas electorales, distribuidas en 5,400 locales de votaciones, tanto en el Perú como en el extranjero, en los cuales ya se ha distribuido el material electoral.

En 39 distritos habrá voto electrónico. En Lima serán los distritos de Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra. San Bartolo, Barranco, Chaclacayo, Cieneguilla, Lince, Lurín, La Molina, Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacamac, Pueblo Libre, San Isidro, San Luis, Santa María del Mar, Surquillo, San Borja, Santa Anita y Santiago de Surco.

En el Callao se aplicará en La Punta y Mi Perú, así como en Pucacolpa y Chaca (Ayacucho); Neshuya y Alexander von Humboldt (Ucayali); Pucayacu (San Martín) y Roble y Santiago de Tucuma (Huancavelica).

En la región Huánuco en los distritos de Castillo Grande, Pucayacu y Santo Domingo de Anda; en Apurímac en las jurisdicciones de El Porvenir, Rocchacc y Los Chankas; en Cusco en el distrito de Villa Kintiarina y en la región Tacna en el distrito La Yarada-Los Palos.

Las preguntas del referéndum

Esta será la primera vez, desde que se aprobó la Constitución de 1933, en que la población decidirá sobre una modificación constitucional. Todos los cambios constitucionales hasta ahora fueron aprobados por el Congreso.

Las reformas planteadas por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso están referidas a la reforma de la justicia y al sistema político en el país.En total plantean modificar 45 artículos de la Constitución.

Las preguntas que serán sometidas a consulta son:

1 ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?

2 ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?

3 ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

4 ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

Cada pregunta es independiente, lo que significa que el elector podrá escoger entre la opción SI o NO por cada una de ellas. La opción que obtenga más votos válidos será la ganadora (50%+1 de los votos).

En 15 regiones del país, en paralelo, se realizará las elecciones de segunda vuelta para elegir a gobernadores y vicegobernadores regionales en aquellas regiones donde los candidatos no alcanzaron el 30% de votos en las elecciones de 7 de octubre.

El voto es obligatorio hasta los 70 años de edad. No cumplir con esta responsabilidad cívica se sanciona con una multa que va desde los 20.75 soles para distritos considerados en pobreza extrema, hasta los 83 soles para los distritos no pobres. Los miembros de mesa que no cumplan con esta obligación adicionalmente pagarán una multa de 207.50 soles.

(Fuente: Andina)

