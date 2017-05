-Desde 1983, Perú tiene un acumulado de 68 mil casos de VIH.

-Un diagnóstico oportuno facilita acceder al tratamiento antirretroviral.

– El VIH ya no es sinónimo de muerte, las personas diagnosticadas pueden acceder a un tratamiento antirretroviral sin costo en nuestro país.

Según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), en el Perú hasta el mes de marzo de este año se han diagnosticado 866 nuevos casos de VIH y 183 en etapa SIDA. En el acumulado de VIH y SIDA, desde 1983, la cifra aumentó a 68,201 y 35,847, respectivamente.

Se estima que más de 70 000 personas tienen VIH, pero gran parte de esta población no se encuentra registrada por el Minsa, ya que muchos no conocen su diagnóstico y no acuden a centros especializados de salud para realizarse un descarte de VIH. Recordemos que el VIH es una infección que no tiene síntomas, una persona puede vivir durante mucho tiempo con él sin presentar malestar, pero el virus avanza y deteriora el sistema inmunológico llegando a la etapa SIDA.

Es por eso que la organización VÍA LIBRE realizando su trabajo permanente en la prevención, ofrecerá pruebas gratuitas de VIH, que incluye la consejería pre y post test a todas las personas que participen de su campaña por el Día Nacional de la Prueba de VIH. El objetivo es brindarle a la población más vulnerable acceso al diagnóstico y facilitar el acceso al tratamiento oportuno.

En el país se ha reducido el número de muertes a causa de este virus y esto se debe en gran parte porque las personas recientemente diagnosticadas pueden acceder al tratamiento antirretroviral de forma gratuita otorgado por el Minsa. Sin embargo, aún existen gran cantidad personas que adquieren el VIH debido a que muchas veces hombres y mujeres no usan preservativo al tener relaciones sexuales.

VÍA LIBRE, institución que trabaja desde hace 27 años a favor del acceso universal a la salud integral; con énfasis en la salud sexual y salud reproductiva, conmemora este 10 de Junio el Día Nacional de la Prueba de VIH con la campaña cuyo lema es “Ponte a Prueba. PreVIHene” que se realizará durante la semana del 07 al 14 junio.

Algunos datos importantes:

– No es necesario estar en ayunas para realizarse la prueba, puede ser en cualquier momento del día.

– Los resultados de la prueba rápida de VIH son totalmente confidenciales. Su efectividad puede alcanzar hasta un 99%.

– La prueba rápida de VIH no produce ningún efecto secundario.

– Como medida de prevención, una persona debe realizarse su prueba de VIH mínimamente una vez al año.

– Si eres menor de edad puedes acudir en compañía de tus padres o apoderado.

Mayor información sobre la campaña gratuita por el Día Nacional de la Prueba de VIH en www.vialibre.org.pe, www.facebook.com/vialibre.org

