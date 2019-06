“Marruecos acrecienta apoyos en América Latina”… Por Ricardo Sánchez Serra

En febrero pasado, me preguntaba en un artículo anterior “Sáhara Occidental: ¿Y por qué no una autonomía?”. Obviamente las reacciones de aquellos que buscan hipotecar mi derecho a opinar libremente no se hicieron esperar.

Con la autoridad moral que me confiere mi experiencia de años en el tema del Sahara, incluido una visita que había efectuado a los campamentos de Tinduf y que me permitió adentrarme de la verdadera situación, no podía seguir participando en la histeria colectiva de diabolizar al otro a costa de los sufrimientos del pueblo saharaui.

De hecho, Durante mi visita a Tinduf, en diciembre del año 2010, me ha causado a la vez mucha extrañeza y tristeza que, a pesar del apoyo anunciado por Argelia al pueblo saharaui a los cuatro vientos, pude averiguar en situ el nivel extremo de precariedad en que vive este noble pueblo que durante más de 40 años de conflicto permanece privado de los más elementales derechos de los refugiados, tales como la libertad de desplazamiento o el derecho a un trabajo digno. Ni un solo kilómetro de carretera adorna el triste e indigno paisaje de los campamentos de Tinduf. Ocho años y medio después la agonía del pueblo saharaui continúa y empeoran sus condiciones de vida.

Mi reflexión cobra mucho sentido cuando miembros fundadores del Polisario entraron en un proceso de reflexión que les ha llevado a concluir que la causa saharaui fue sistemáticamente instrumentalizada por terceros para sus fines hegemónicos en la región.

Recientemente, Bachi Edkhil, uno de los miembros fundadores del Polisario aseveró en medios radiales que: “después de haber eliminado a su fundador Mustafa Wali Sayed, Argelia convirtió al movimiento del Polisario en un movimiento separatista cuando su propósito inicial era liberar al Sahara Occidental de la colonización española”. “Desde aquel entonces, el Polisario ha dejado de representar a los saharauis para convertirse en instrumento de hostilidad en contra de Marruecos”, aseveró Edkhil antes de recalcar que él estuvo siempre “en contra de la creación de un Estado fallido y títere en el Sahara Occidental”. Frente a todo ello yo no puedo ser más papista que el Papa.

Voces como la de Edkhil están cobrando fuerza dejando entrever que el pueblo saharaui se está librando poco a poco de los factores exógenos que hicieron de la eternización de sus sufrimientos una mera instrumentalización al servicio de anacrónicos fines expansionistas. Posiblemente la situación caótica que atraviesa el régimen de Argelia guarda relación con el desvanecimiento del proyecto separatista en el Sahara Occidental.

Bachir Edkhil, Omar Hadrami o Khattat Yanja, actual presidente de la Región de Dakhla-Oued Eddahab y otros ex pesos pesados del Polisario son voces autorizadas que están siendo escuchadas en el mundo y particularmente en América Latina, en donde Marruecos acrecienta apoyos.

Desde San Salvador, un comunicado de la Cancillería señala que el Gobierno del recientemente instalado ´presidente Nayib Bukele “se encuentra actualmente en proceso de elaboración de una nueva política exterior” y entre otros aspectos, “se encuentra evaluando las relaciones diplomáticas que actualmente tiene el Salvador con la República Árabe Saharaui Democrática”. En Ecuador, también se hallan en proceso de reevaluación.

Anteriormente, el Perú expulsó a la embajadora de la RASD Jadiyetu el Mojtar (que hay que recordar que se entrometió en asuntos internos), denegándole cualquier estatus diplomático –le dijo ciudadana española- y especificando que la diplomacia peruana no tiene ninguna intención de reestablecer relaciones diplomáticas a esta entidad.

Finalmente, tales posiciones diplomáticas que cobran fuerza en la región latinoamericana responden al espíritu de las últimas resoluciones del Consejo de Seguridad, que subrayan la necesidad de avanzar hacia “una solución política realista, viable y duradera para la cuestión del Sáhara Occidental, basada en la avenencia”, siendo la iniciativa de autonomía marroquí presentada el 11 de abril de 2007, frente a la inaplicabilidad del referendo, la que más responde al mismo criterio de avenencia, así como a la necesidad de poner fin al interminable sufrimiento del pueblo saharaui.

