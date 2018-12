Marketing Digital: 8 Tendencias que marcarán el ritmo en el 2019

El Fast content, influencer marketing, asistentes de voz y chatbots, serán algunos de las tendencias más marcadas el año entrante.

Faltan pocas semanas para empezar el 2019 y ya es posible saber cuáles serán las tendencias en Marketing Digital este nuevo año. No es novedad que esta industria es muy dinámica y cambia constantemente de la mano con los avences tecnológicos.

Es por ello que debes estar siempre al tanto de las innovaciones y herramientas para mejorar la estrategia de tu empresa.

Es por ello que debes estar siempre al tanto de las innovaciones y herramientas para mejorar la estrategia de tu empresa.

1.Fast content

El fast content se presenta como una de las más importantes tendencias de marketing digital este 2019. Para ello es necesario creatividad y capacidad de síntesis pues retener la audiencia es cada vez más difícil ya que se mueve a gran velocidad y devora contenidos. Hace unos años esta tendencia empezó con Snapchat, con sus contenidos efímeros, le siguió Facebook con sus Facebook Stories e Instagram Stories, y ahora Google, con AMP Stories. Sin embargo, además de rápido, el contenido debe ser “nutritivo” para satisfacer las necesidades del usuario.

2. Small Data

El próximo año el marketero tendrá que ir más allá de lo que está de moda. Deberá revisar que productos están adquiriendo sus clientes directos y, a partir de esto, generar estrategias de marketing especializadas. Este 2019 estará marcado por centrarse en los pequeños datos, aquellos que son tan diminutos para comprenderlos de inmediato. Así es como se necesitará enfocarse en el compartamiento de los usuarios no tanto de sus tendencias de consumo.

3. Retargeting

Las marcas deberán ser capaces de ofrecerles una experiencia de navegación y compra satisfactoria para ello es importante que analicen las características de los consumidores que visitan su tienda en línea. Así producir anuncios adaptados y personalizados a sus necesidades, ofreciendo toda una experiencia de navegación y compra satisfactoria.

4. Realidad aumentada

La idea es que las marcas generen experiencias que el consumidor pueda recordar. El reto será crear modelos de customer journey basados en predecir comportamientos y mezclar la realidad con lo digital. El objetivo es cautivar a los usuarios.

5. Video programático

La clave será generar clips cortos y directos. El usuario de internet no quiere una explicación, sino una respuesta clara y concisa. El futuro es el video. Según la revista Forbes, más del 80% de todo el vídeo publicitario de 2019 será programático. La finalidad de este tipo de videos es mostrar anuncios en el formato, horario y plataformas en los que tiene más probabilidades de resultar interesante en diferentes plataformas para anunciantes.

6.Asistentes de voz y chatbots

Usando la inteligencia artificial, esta tecnología será un desafío para las marcas, pero también una oportunidad de agregar valor a la vida de los usuarios. Pedir comida, pagar facturas, solicitar servicios de transporte y adquirir productos son solo algunos de los usos posibles.

Con los chatbots la idea es generar seguidores y concretar ya que estos programas imitan el comportamiento de los humanos.

7.Influencer marketing

Las marcas invertirán más presupuesto en la elaboración de campañas con líderes digitales también llamados influencers. Ellos no solo deberán difundir el valor de sus productos, también tendrán que incrementar el número de seguidores y mejorar la experiencia de los consumidores.

8. Apps de mensajería instantánea

Según informó The Wall Street Journal, WhatsApp comenzará a mostrar anuncios en los estados de los contactos en 2019. De momento, es un buen canal no solo para la comunicación de ofertas, sino para ofrecer un servicio al cliente personalizado y de calidad. Aunque aún no suena como firme competidor dentro de las tendencias del próximo año, otras aplicaciones de mensajería también podrían ir por ese camino.

