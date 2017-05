Mariza, estrella del Fado en el Teatro Nacional

Mariza, la cantautora portuguesa más exitosa en la actualidad, viene al Perú como invitada estelar del Festival Fado Lima 2017 y presentar en exclusiva su nuevo álbum “Mundo”, este miércoles 7 de junio, a las 8:00 de la noche, en el Gran Teatro Nacional.

En tan solo una década, la “estrella del Fado” ha logrado más de 30 discos de platino gracias a sus éxitos musicales “Gente da Minha Terra”, “Cavaleiro Monge” y “Meu Fado”, temas que además se ubicaron en el top ten de importantes emisoras europeas y norteamericanas durante varias semanas.

Nacida en Mozambique y criada en el mítico barrio de Mouraria (Lisboa), Mariza se considera una “ciudadana del mundo” capaz de llenar importantes escenarios como el Royal Albert Hall de Londres, Carnegie Hall de New York, Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, Ópera de Sídney, Palacio de la Música de Barcelona, Alte Oper de Frankfurt, Théâtre de la Ville de Paris y Teatro Albéniz de Madrid, interpretando canciones propias y de sus maestros referentes Fernando Mauricio, Carlos do Carmo y Amalia Rodrigues.

En su vitrina personal luce con orgullo importantes premios internacionales: “Mejor Artista de World Music de Europa” otorgado por la BBC 3, el Deutscheschalplatten Kritik entregado por la prensa alemana y el European Border Breakers Award del MIDEM. Además, fue nominada dos veces al Grammy Latino, declarada Embajadora de UNICEF y Comendadora de la Ordem Infante D. Henrique. Se convirtió en figura central de la película “Fados” del realizador español Carlos Saura y protagonizo el documental “Mariza and the History of Fado” del crítico musical Simon Broughton para la BBC.

Con el lanzamiento de “Mundo”, su sexto disco de estudio, Mariza pretende ampliar los caminos para que el Fado llegue a nuevas culturas, atravesando mares y mezclando melodías antiguas con tecnología moderna. Teniendo en cuenta que este género representa “la expresión musical del alma de Lisboa”, con rasgos de melancolía y nostalgia profunda, la artista impone en cada concierto su magnetismo personal para que las composiciones suenen a poesía y se revaloren en todos los estratos sociales.

La historia del Fado nace a mitad del siglo XVIII, pero no se construye únicamente en base a la música, sino también desde el teatro (a partir de 1870), el cine, las artes visuales en general y otros dominios de la creación artística, disciplinas, motivaciones y restricciones estéticas, ideológicas o simbólicas.

Mariza subirá al escenario del GTN acompañada de José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Pedro Joia (guitarra clásica), Yami (bajo acústico) y Vicky (percusión). Las entradas están a la venta en Teleticket y la boletería del Gran Teatro Nacional, con 50% de descuento para adultos mayores, jubilados, menores de 5 a 12 años, estudiantes de universidades e institutos superiores, docentes de instituciones educativas públicas, jóvenes del Servicio Militar Voluntario y miembros del CONADIS.

