Marito asume con el desafío de devolver la institucionalidad

Mario Abdo Benítez (46 años), del Partido Colorado, asume hoy por cinco años la Presidencia de la República y será el noveno jefe de Estado de la era democrática. Fue senador y en las internas le venció al candidato impuesto por Horacio Cartes: Santiago Peña. Su primera misión será devolver la institucionalidad al país.

Mario Abdo Benítez ganó las elecciones presidenciales del 22 de abril pasado, por la Asociación Nacional Republicana (ANR) – Partido Colorado. Es líder del movimiento Colorado Añetete. Venció en las internas partidarias del 17 de diciembre de 2017 a Santiago Peña, candidato del oficialismo impuesto por el jefe de Estado saliente Horacio Cartes.

Marito tiene como vicepresidente al exdiputado Hugo Adalberto Velázquez Moreno, exfiscal en Ciudad del Este.

Abdo Benítez hizo carrera en la militancia colorada. A inicios del año 2000. Empezó a militar tímidamente en política junto a Alfredo “Goli” Stroessner Domínguez, nieto del dictador derrocado el 2 y 3 de febrero de 1989.

A mediados de 2003, en las elecciones de autoridades partidarias, fue designado miembro de la Junta de Gobierno de la ANR. Se postuló para vicepresidente de la República en la dupla liderada por José Alberto Alderete, en las internas presidenciales del 2007.

En el 2013 fue elegido senador encabezando su propio movimiento. El Senado acompañó al gobierno de Horacio Cartes, con quien rompió relaciones a inicios del 2015 por diferencias con el Mandatario. Se presentó como candidato a presidente de la Junta de Gobierno y perdió ante el diputado por Ñeembucú Pedro Alliana. Lideró un grupo de legisladores que resistió al cartismo y se opuso a la reelección mau.

Mario Abdo prometió muchas veces en su discurso que eliminará la corrupción y la impunidad, que son las causas del atraso del Paraguay. También reiteró que “la impunidad es el mayor cáncer que tiene nuestra sociedad”. Indicó que la democracia con impunidad y la corrupción tiene los días contados.

Así recibe el país

El gobierno de Horacio Cartes no solamente se caracterizó por los negociados y la turbulencia deliberada en busca de consolidar su régimen, sino también le deja un legado a Marito con números rojos.

De acuerdo a datos de la Dirección de Estadística, la pobreza total pasó de 28% en el 2013 a 26,4% en el 2017, y la pobreza extrema bajó de 5,59% a 4,41%. Esto significa que 1.800.000 compatriotas viven en condiciones precarias y casi 300.000 de ellos en están en alta vulnerabilidad.

Según la Dirección de Estadística, el desempleo subió del 5% (2013) al 6% (2017). La tasa de desocupación en lugar de bajar como producto del crecimiento económico, esta ha aumentado, lo que refleja que los empleos generados aún no son suficientes para acompañar el ritmo económico.

La deuda pública total es una de las más pesadas cargas que deja el gobierno de Cartes: de US$ 4.174,2 millones en 2013 se disparó a US$ 7.761,3 millones a junio de este año. Es decir, aumentó 85,9% en cinco años, que equivale a US$ 3.587,1 millones más (24,3% del PIB).

El gobierno de Cartes tuvo un acelerado ritmo de endeudamiento, a pesar de las críticas y advertencias de analistas económicos, se dio a través de la emisión de bonos soberanos por unos US$ 2.910 millones.

Los cargos en la administración pública, pasaron de 273.884 presupuestados en el 2013 a 298.183 en el presente ejercicio, lo que representa 24.299 nuevos, ya sean funcionarios administrativos, docentes, policías, militares, personal de salud y otros.

Político y empresario

Mario Abdo Benítez (46 años). Concluyó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Andrés de Asunción (1976-1989) y posteriormente ingresó a la Universidad Teikyo Post University, Connecticut, EE.UU. (1995), donde recibió el título de licenciado en Marketing. Realizó cursos de especialización en la Universidad Adolfo Ibáñez-Harvard Business School, Santiago de Chile. Es titular del directorio de la empresa: “Almacenamiento y Distribución de Asfaltos SA Aldia SA”. Marito es hijo de Ruth “Manón” Benítez Perrier y de Mario Abdo Benítez, exsecretario privado del fallecido dictador general Alfredo Stroessner. Está casado con Silvana María López Moreira. Es subteniente de Aviación (RES).

(Fuente: Nodal)

