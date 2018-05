Marisol confiesa sentirse identificada con el papel de Estrella

La popular “faraona de la cumbia” participará nuevamente en “Ojitos Hechiceros” en lo que será el reencuentro más esperado de la cumbia peruana.

Luego de atravesar circunstancias dolorosas desde niña, como haber estado alejada de su padre, quien estuvo encarcelado por un crimen que no cometió, y rehacer su vida lejos de un hombre que la maltrataba, Estrella, personaje interpretado por Melissa Paredes, logró superar estas adversidades y cumplir su máximo sueño de convertirse en una reconocida cantante de cumbia, llegando a cantar a dúo con Marisol, quien fuese su madrina en la niñez llevándola a brillar en el escenario.

Con esta misma determinación y coraje, la popular “faraona de la cumbia” confesó sentirse plenamente identificada con Estrella, pues, al igual que ella, logró salir adelante y pudo vencer muchas dificultades para llegar a convertirse en una de las exponentes más importantes de la música popular en el país.

“Si bien no viví exactamente algunos pasajes dolorosos de la vida de Estrella, puedo decir que sí me siento plenamente identificada con su historia, pues tuve que luchar mucho por mis sueños para convenirme en lo que soy ahora. Por eso me siento absolutamente identificada con Estrellita, ya que, al igual que yo, salió adelante desde niña. Es más, al inicio la gente me preguntaba por la calle si era mi historia al ser muy similar a lo que viví y sigo viviendo”, reveló.

De otro lado, Marisol se mostró entusiasmada por participar nuevamente en la exitosa producción de Michelle Alexander y grabar esta emotiva escena al lado de Melissa Paredes, quien tuvo la oportunidad de interpretar a dúo el tema “Gitana” para alegría de todos sus seguidores.

“Estoy muy contenta de volver a formar parte de esta telenovela. Ahora aparezco para darle una sorpresa a Estrella, quien en la actualidad es toda una mujer adulta y consagrada en el mundo de la cumbia. El problema es que en la ficción canté con ella de chiquita y, como se supone que han pasado los años, no puedo evitar sentirme demasiado avanzada”, sentenció la cantante entre risas.

