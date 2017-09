Marilú Martens: “La calidad educativa y la evaluación no son negociables”

Ministra de Educación ratifica que no renunciará

La ministra de Educación Marilú Martens, quien fue interpelada por más de 12 horas en el Congreso de la República, sostuvo que la calidad educativa, la evaluación a los docentes y la carrera pública magisterial son temas no negociables para su sector.

Señaló que, tras suspenderse la huelga de maestros que se oponen a las evaluaciones y a la carrera magisterial, lo importante es que los estudiantes han podido retornar a las aulas, y que ya se trabaja un plan de recuperación de las clases perdidas por la medida de fuerza.

“Lo importante es que nuestros estudiantes ya están en las aulas (…). El Ministerio de Educación tiene ‘un no negociable’, que es la calidad educativa, la evaluación y la reforma magisterial que estamos implementado”, subrayó la titular del sector, a su salida del Parlamento.

Según destacó, ocho de cada 10 peruanos están de acuerdo con la reforma educativa, lo que, en su opinión, es muy importante, pues se trata de una política de Estado que trasciende más de un gobierno.

No renunciará

Asimismo, Marilú Martens ratificó que no renunciará al cargo, como lo pidieron algunos congresistas durante el debate de este viernes, y agregó que cualquier decisión sobre su continuidad en el gabinete de ministros dependerá del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Yo estoy trabajando y me mantengo firme. No hay renuncia. Solo si el Presidente decide que me vaya a descansar o a otro lado, pero yo no voy a renunciar (…). Yo, como siempre digo, trabajo por un fin que es la calidad educativa, no por fines personales”, ratificó.

En la víspera, la ministra de Educación afrontó un total de 40 preguntas en un pliego interpelatorio sobre la resolución de la huelga de maestros que afectó diversas regiones del país.

Asimismo, la convocatoria a Marilú Martens fue para consultarle sobre sus acciones para solucionar algunos problemas que enfrenta este sector, como el tema de la enseñanza a niños, niñas y adolescentes.

(Fuente: Andina)

