“Es maravilloso que construyan centro acuático con miras a juegos Lima 2019”

Paula Tamashiro, nadadora peruana con 13 años participó en los Panamericanos de Toronto 2015 y hoy busca llegar a una final A en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019.

Con 13 años de edad, la nadadora Paula Tamashiro participó en los XVII Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá 2015 y todo le parecía increíble: La Villa de Atletas, el transporte, los escenarios deportivos, el Centro Acuático, precisamente donde compitió y ese espíritu deportivo que vivía día a día.

Hoy Paula, con 16 años de edad, cuenta los días para que la realización de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 sean una realidad. “Me siento muy emocionada y motivada”, nos dice con esa sonrisa juvenil y confianza en cada palabra.

Tamashiro entrena lunes, miércoles y viernes de 5:00 a 7:00 de la mañana y todos los días de 5:30 a 8:30 de la noche. “Antes de ir al colegio entreno, luego voy a casa y vuelvo a entrenar, para después hacer mis tareas”, indicó la deportista.

Paula nos cuenta su experiencia en Toronto 2015: “La experiencia de estar en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 fue muy motivadora porque tenía 13 años, estaba con atletas mayores y me sirvió bastante como vivencia. El estar ahí con gente de todos los países, la Villa Panamericana, los escenarios deportivos, yo no sabía mucho cómo era un gran evento internacional”,

“Cuando terminan los Juegos Panamericanos de Toronto, yo sabía que Lima iba ser sede de los XVIII Juegos Panamericanos 2019, pero pasaban los meses y no veía nada de avances. Pero creo que desde el año pasado han empezado con todo a construir los escenarios deportivos y eso me da mucho gusto”, indicó.

“Yo reviso siempre la web y las redes de Lima 2019 y me voy enterando de los avances que están haciendo y se ha avanzado un “montón”. Todo lo que construyan será importante como legado y para que los deportistas podamos entrenar y competir en sedes de calidad”, agregó.

“Los Juegos Lima 2019 serán una gran experiencia para los deportistas y todo el Perú. Será muy importante porque los deportistas vamos a tener el apoyo de todos los peruanos y todo el país nos estará viendo”, señala Paula.

La última piscina olímpica para competencias internacionales que hoy, ya no cumple, esas funciones, fue creada en 1962. Hoy se construye en la VIDENA, un Centro Acuático de nivel con estándar internacional. “Es maravilloso que tengamos un Centro Acuático, porque recuerdo que en Paraguay siendo un país pequeño contaba con un Centro Acuático de nivel. Con buenos partidores, baños, piscina de calentamiento y todo. Y ahora saber que el Perú tendrá un escenario de nivel A1 me llena de orgullo”.

“Lo importante de Lima 2019 es que le darán las condiciones adecuadas a los deportistas y en mi caso a los nadadores. Eso es una gran motivación para todos porque la natación se masificará más”.

“Yo soy nadadora desde que nací, he crecido nadando, no recuerdo más que nadar y nadar. Mi gran motivación es prepararme al máximo para llegar en buen nivel a Lima 2019 y estar en una final A. No sé si lograré un podio porque EE.UU viene con todo, Brasil, Canadá, también son países potencias, pero voy a dar todo para estar en una final y de ahí buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos 2020”.

Paula participó en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y ahora se encuentra en la Universidad de Chukyo – Japón para complementar su entrenamiento y retornara fines de agosto.

PERFIL:

Nombre: Paula Eiko Tamashiro Matsumoto

Edad: 16 años

Nacimiento: 29 de agosto del 2001

Club: AELU

Estudios: 5to año de secundaria en el Colegio La Unión.

Carrera a estudiar: Comunicaciones (Publicidad)

Pasatiempo: Dibujar

Entrenador: Humberto Anicama Mendoza

Status: Seleccionada en Natación.

Representa al Perú: Desde el 2014.

LOGROS:

– Campeona en Sudamericano Juvenil de natación (2015) en 200 m. pecho y medalla de plata en 100 m. pecho

– Participación en los XVII Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá 2015, a los 13 años.

– Campeona Sudamericana Escolar (Asunción 2015). Medallas de oro en 50 m. pecho y 100 m. pecho.

– Trofeo Colibrí de Plata, otorgado por el IPD, categoría escolar (2015).

– Copa Pacífico 2015. Colombia. Medallas de oro en 100 m. y 200 m. pecho.

– Copa Pacífico 2016. Chile. Medallas de oro en 100 m. y 200 m. pecho. Medalla de plata en 200 m. combinado.

– Copa Pacífico 2017. Bolivia. Medallas de oro en 100 m. y 200 m. pecho. Medalla de bronce en 200 m. combinado.

– Campeona en Juegos Sudamericanos de la Juventud Santiago 2017 en 100 m. pecho (record de campeonato), medallas de plata en 50 m. y 200 m. pecho.

– Juegos Bolivarianos de Santa Marta Colombia 2017 (categoría absoluta). Medalla de plata en 200 m. pecho y medalla de bronce en posta 400 m. combinada.

RECORDS NACIONALES

Paula Tamashiro tiene vigentes 21 récords nacionales (Piscina Larga y Piscina Corta), en pruebas individuales (estilo pecho y combinado) y en postas (estilo libre y combinado).

Registró récords en las categorías Infantil B, Juvenil A y Juvenil B. Cuatro de los récords son ABSOLUTOS, en 200 pecho y posta 400 combinada, tanto en piscina larga como en piscina corta.

