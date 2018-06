Maradona arremete contra Sampaoli y lo culpa del discreto debut de Argentina

El exastro del fútbol mundial asegura que en la “albiceleste” no hay trabajo

El exastro argentino Diego Maradona culpó al seleccionador albiceleste Jorge Sampaoli del empate 1-1 de su selección ante Islandia en su debut en el Mundial de Rusia-2018 al considerar que en el equipo “no hay trabajo” mientras defendió a Lionel Messi por el penal fallado en la segunda mitad.

“Creo que jugando así, Sampaoli no puede volver a Argentina, es una vergüenza. No tener una jugada preparada sabiendo que Islandia medía 1m90, sacó los córners a cabecear… Me parece que hay un enojo general dentro del equipo (…) Viéndolo a Messi dentro de la cancha la verdad que estaba bastante caliente. Caliente como lo estaría yo”, dijo Maradona en su programa “De La Mano Del Diez”, para la cadena venezolana Telesur.

La leyenda albiceleste no dudó en salir en defensa de Messi, criticado por su actuación en el encuentro.

“Yo no le echo la culpa a los jugadores. Yo sí le puedo echar la culpa al no trabajo. Argentina hoy no hizo una sobreposición cuando tenía la pelota un jugador que venía por la línea. Por eso creo que no hay trabajo. Se vio hoy, se terminó el verso. Pero repito que no le echo la culpa a los jugadores y menos a Messi, que dio la cara, que dio todo lo que tenía que dar”, apuntó.

“Del penal yo erré cinco seguidos y sin embargo seguí siendo Diego Armando Maradona. El juego de Argentina y los dos puntos que perdió no creo que pase por el penal errado por Messi”, aseguró el exseleccionador de la Albiceleste.

Maradona se dio cita en el Spartak Stadium de Moscú para presenciar el estreno de sus compatriotas en Rusia-2018, llevándose la mayor ovación de la velada.

Argentina se medirá el 21 a Croacia y el 26 contra Nigeria.

(Fuente: Andina)

