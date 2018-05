Mapa y tendencias en prestamos de consumo

se realizó la conferencia para abordar dos temas de suma importancia los cuales son: el nuevo producto de Sentinel “Mapa Interactivo de Gestión” y las tendencias de los préstamos consumo en el Perú.

El Mapa Interactivo de Gestión es un nuevo producto de Sentinel que ayudará a gestionar la cartera de créditos mediante la segmentación y de acuerdo al nivel de concentración de clientes o saldo deudor y/o nivel de riesgo.

Respecto a las tendencias de préstamos por consumo, se reveló que los créditos de consumo (Revolvente + No Revolvente) crecieron en un periodo anual a razón de 10.22%. El mayor aporte fue por parte del consumo no revolvente cuyo saldo creció a razón de 4.37% en el primer trimestre del 2018, mientras que los créditos consumo revolvente decrecieron en 1.48% respectivamente. El crecimiento de No Revolventes se le atribuye principalmente a los préstamos personales que incrementaron su saldo deudor a razón de 4.73%; en el caso de Revolventes, solo el crédito paralelo (compra de deudas, prestamos en efectivo, etc) creció fuertemente en el primer trimestre a razón de 147.82%

Asimismo, la Directora de la División Financiera de Sentinel Yanina Cáceres, manifestó que, al cierre de marzo 2018, 7 de cada 10 clientes con tarjetas de créditos han utilizado sus líneas otorgadas, de estos clientes (7), el 33.16% han utilizado su línea más del 60%, cuyo saldo deudor representa el 47.06% de saldo deudor total de tarjetas (línea total utilizada).

En el ámbito de las tarjetas de crédito, Yanina Cáceres señaló que siendo el producto más representativo del Consumo Revolvente, este decreció en 1.47% en el último trimestre y en un periodo anual su crecimiento fue de solo 2.98%, esto debido a la coyuntura económica en temas relacionados a la situación laboral del país.

De acuerdo a la zona geográfica, se expresaron algunos datos importantes; en Huancavelica, Apurímac y Ayacucho prefieren consumo préstamos personales a razón de 72.18%, 70.52% y 67.18% respectivamente; en Lima, Callao y La Libertad prefieren el consumo en compras a razón de 43.5%, 43.6% y 35.6% respectivamente y solo Lima y Callao prefieren el consumo en paralelos a razón de 11.1% y 10.9% respectivamente.

Me gusta: Me gusta Cargando...