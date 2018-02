Manos milagrosas: El doctor Eduardo Sánchez al rescate de la vida (VIDEO)

El doctor Eduardo Sánchez es conocido por practicar con sus pacientes la abrazo terapia. Un caluroso abrazo, especialmente a personas con males de salud, ayuda a mejorar.

Esta fórmula es un gran apoyo a la receta medicinal. Un abrazo, muchas veces, cura los males del alma, las penas de amor, la soledad y el abandono.

Pero Eduardo Sánchez destaca también, en el campo de la medicina. Es un experto en extirpación de miomas, tumores que crecen en el útero, y que impiden , en ciertos casos,que las mujeres afectadas puedan tener hijos.

“Estamos hablando de tumores que han crecido en el útero más de 40 centímetros, que pesa un kilo, hasta 6 kilos que hemos sacado en otras oportunidades, y últimamente hemos sacado 7 kilos¨, indicó Sánchez.

Desde que empezó su carrera médica, ha extirpado más de 6 mil miomas. Unos de 5, 10 o 20 centímetros. Otros de 40 centímetros, un kilo y hasta 6 kilos.

En el 2015 Viviana Ruíz visitó al doctor Sánchez. Ella tenía 2 miomas grandes que comprometían su salud reproductiva. ”El doctor me dijo que al año iba a poder concebir y efectivamente al año ya pude embarazarme”, señaló Viviana.

En hora buena, Viviana pudo mantener su útero y concebir. Otro caso es el de Evelyn Orella, paciente originaria de Ecuador que llegó a Lima a atenderse. ¨El doctor me mostró unas fotos y yo también me he quedado sorprendida porque ni yo misma puedo creer que haya pesado tanto”, señaló Evelyn.

Sin ninguna duda, el doctor Sánchez continúa salvando úteros y protegiendo el milagro de la vida.

