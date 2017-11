Malas autoridades eran beneficiarios de programa Juntos

La contraloría viene detectando que hasta autoridades elegidas por el voto popular eran beneficiarios del Programa Juntos establecido para ayudar a las familias de extrema pobreza, informó el contralor Nelson Shack.

Fue al dar a conocer diversas acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República en reunión sostenida este martes 31 ante la Comisión de Inclusión Social que preside el legislador Edwin Donayre Gotzch (APP).

Informó que su institución viene realizando diversas auditorias de cumplimiento como en el caso del Programa Nacional de Asistencia Solidaria- Pensión 65, programa JUNTOS, INABIF, YACHAY, Qali Warma y al ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras instituciones vinculadas a sectores sociales.

En el caso del programa Juntos, señaló que se vienen auditando el proceso de afiliación y mantenimiento en padrones de hogares beneficiarios de ese programa, donde se habría incluido de forma irregular a más de 200 autoridades elegidas por voto popular.

De igual forma dio a conocer de la auditoría de desempeño en el programa Qali Warma consistente en hacer llegar alimentos de primera necesidad, especialmente para los niños de los sectores más vulnerables del país.

“En el caso de este programa se ha detectado una serie de deficiencias como la inoportuna contratación de proveedores sin realizar un verdadero estudio de mercado y de necesidades a cubrir, la entrega de alimentos con retraso, entre otros aspectos que se ha tomado nota y se vienen aplicando los correctivos del caso y trabajar de forma coordinada para dar lucha frontal contra la corrupción”, consideró el contralor Shack Yalta.

También dio a conocer las acciones de fiscalización y control a otros programas sociales como FONCODES y Cuna Más donde vienen aplicando las auditorías de desempeño para corregir y prevenir actos de corrupción y negligencia en las funciones de los trabajadores y funcionarios asignados en la conducción y administración de recursos del Estado para los más necesitados del país.

Luego de la exposición del funcionario de la Contraloría General, los parlamentarios Luis López Vilela (FP), Bety Ananculí Gómez (FP), Luis Yika García (FP), y Edilberto Curro López (FA), coincidieron en señalar su preocupación en relación a las acciones de control por parte de la Contraloría, toda vez que en las provincias y regiones del país, los procesos de control serían muy limitados y que no habría una real lucha contra la corrupción.

“En la región Piura existe una serie de deficiencias desde la reconstrucción y los servicios de los programas sociales que no llegan a tiempo y que existe poca capacidad de control y sanción contra quienes mal utilizan los bienes y recursos del estado. Debería haber mano dura y acciones concretas”, refirió el congresista López Vilela.

Luego de escuchar las opiniones y recomendaciones de los parlamentarios, el Contralor Nelson Shack señaló que vienen realizando una labor integral que permita mejorar sus acciones de control y sanción. También expresó su preocupación porque el 90% de las oficinas de control de diversas instituciones del Estado no están adscritas o dependen de la Contraloría para su mejor función.

“Necesitamos trabajar de forma coordinada para lograr objetivos comunes y luchar contra la corrupción. En esa línea venimos trabajando. No hay control sub nacional, más del 90% de las oficinas de control no están bajo la conducción de la Contraloría. Hay muchos retos y en eso estamos, esperamos el apoyo del Parlamento y de todas las instancias del estado para mejorar esta situación”, expresó Nelson Shack, Contralor General de la República.

ENFOQUE DE INCLUSIÓN

En la segunda parte de la reunión, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica- CONCYTEC, Fabiola León Velarde, dio a conocer sus aportes y puntos de vista en relación al proyecto de ley que promueve el enfoque de inclusión y personas con discapacidad en el desarrollo de la investigación, ciencia, tecnología e innovación para los sectores más vulnerables de la sociedad.

Señaló que el Concytec tiene como uno de sus objetivos nacionales el desarrollo de proyectos de ciencia y afines, que permitan la incorporación productiva y la integración económica y social de las personas con discapacidad.

“Estamos empeñados en mejorar el proceso de innovación y apoyo tecnológico para las personas con discapacidad y afines, requerimos mejorar nuestro presupuesto para ampliar el accionar institucional y de servicio. Se les ha hecho llegar nuestros aportes y sugerencias que permitan conseguir nuestros objetivos en especial para las personas vulnerables y con discapacidad”, manifestó la presidenta del Concytec, Fabiola León.

Se dieron a conocer algunas sugerencias realizadas como ampliar el ámbito de la aplicación del presente proyecto a entidades públicas que ofrecen financiamiento para realizar actividades de ciencia, tecnología e innovación, entre otros aspectos vinculados a esa realidad social.

También se sugiere identificar los tipos de discapacidad que serían beneficiados con el presente proyecto de ley, entre otras recomendaciones para este caso.

Me gusta: Me gusta Cargando...