Magdalena de fiesta con “El Verídico de Fidel”

“El Verídico de Fidel” inauguró su sexto local, en el distrito de Magdalena. En la inauguración diversos invitados pudieron disfrutar de la nueva propuesta gastronómica denominada “De vuelta al origen”, que busca revalorizar la esencia de aquellos platos que lograron colocar a la marca como una de las pioneras en su rubro.

La carta gastronómica contiene más de 100 platos y tiene como principal característica el predominio de los sabores marinos y algunas fusiones con platos criollos. En la inauguración, a la que asistieron más de un centenar de invitados, la cadena de restaurantes deleitó con sus ya conocidas especialidades como la leche de tigre carretillera, cebiche mixto, cebiche de pescado, risotto de langostinos, entre otros.

Henry Aymar Chef Corporativo del restaurante, manifestó: “Es un orgullo para mi persona y en general de nuestra familia, inaugurar este nuevo local y que nos permite seguir demostrando la calidad gastronómica de nuestra comida peruana. Mi padre cogió una carretilla hace 30 años, quiso hacer un negocio propio y gracias a Dios tuvo la capacidad de saber preparar muchos platos lo cual le ha permitido cosechar nuevos frutos como este local. Hemos llegado a Magdalena no solamente para hacernos un mercado sino también para demostrar que las ideas de una persona pueden convertirse en un gran negocio. Esperamos que después de este sexto local podamos seguir creciendo. Mi padre no solamente nos enseñó qué es el valor de cocinar si no también nos transmitió la pasión por la cocina y eso es lo que estamos haciendo hoy”.

A su turno Diego Del Carpio, Gerente General del restaurante indicó: “Todos los socios estamos muy contentos de haber emprendido este negocio con la familia Aymar. Ahora queremos que la gente difunda el mensaje de Fidel para decirles a todos que después de un año de esfuerzo, sacrificio y muchas reuniones estamos acá en Magdalena para ofrecerles lo mejor de la comida marina. Esto no podría haberse logrado sin el apoyo de todos los chicos en la cocina y el salón, pues su esfuerzo es muy importante”.

Este nuevo local, ubicado en la cuadra 1 de la céntrica calle De la Roca de Vergallo, cuenta con 600 mt2 y salones privados y se suma como el sexto restaurante de “El Verídico de Fidel” que desde 1989 y bajo la dirección de Fidel Aymar busca ofrecer las mejores recetas en pescados y mariscos. ‘El Verídico de Fidel’ ya cuenta con otros cinco locales ubicados en La Victoria, Surco, Miraflores, San Miguel y La Molina.

