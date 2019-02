Mafer Neyra, invitada especial maybelline New York

Semana de la moda de Nueva York 2019

La historia de la Semana de la Moda de Nueva York se remota hace más de 70 años, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados del año. La ocasión presenta una variedad de diseñadores famosos y sus emergentes diseños de otoño/invierno. También brinda a las celebridades e influencers la oportunidad de ser parte de los eventos más buscados de ‘La Gran Manzana’.

Es así como, nuestra carismática y fashionista you tuber Mafer Neyra, fue parte del New York Fashion Week 2019 como invitada especial de Maybelline New York, auspiciador oficial del evento.

En esta oportunidad, Mafer pudo entrevistar a Adriana Lima, embajadora de la marca quien brindó un saludo muy especial a todas sus seguidoras peruanas. (video adjunto)

Mafer tuvo la oportunidad de asistir a algunos de los desfiles más exclusivos como lo es el de la reconocida diseñadora Rebecca Minkoff y además tuvo acceso a diferentes backstages donde pudo vivir de la mano de Grace Lee, Lead Make up artist de Maybelline New York el proceso de maquillaje de las modelos en un evento tan importante como lo es el NYFW.

Y como si no fuera poco, tuvo la oportunidad de asistir a una de las fiestas más exclusivas de la semana de la moda donde estuvo junto a celebridades internacionales como: Adriana Lima, Gigi Hadid, Herieth Paul y Emily DiDonato, embajadoras globales de la marca Maybelline New York.

“Me encanto estar nuevamente en Nueva York junto a Maybelline y tener la oportunidad de ser parte de la semana de la moda. Además, conocer y entrevistar a Adriana Lima, embajadora global de la marca, ¡fue lo máximo! Definitivamente regreso a Lima muy feliz e inspirada gracias a todas las últimas tendencias que he visto en moda y maquillaje” mencionó Mafer sobre su visita a Nueva York.

