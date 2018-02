Maduro no tiene derecho a participar en Cumbre de las Américas

Se trata de un foro no institucionalizado, añadió Wagner



El excanciller Allan Wagner, afirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no tiene derecho a participar en la Cumbre de las Américas, porque esta cita, que se desarrollará este año en Lima, es un foro político “no institucionalizado”.

Indicó que esta cita funciona “por las buenas costumbres diplomáticas” y donde se aplica lo que dice la Declaración de Quebec, que explica que “ningún país miembro de la cumbre podrá participar en ella si ha alterado el orden constitucional democrático”.

“La Cumbre de las Américas no es un organismo internacional, he escuchado comentarios diciendo que el presidente Nicolás Maduro tiene derecho a participar en reunión por ser jefe de estado, pero esta cita no es un órgano ni está constituida mediante un tratado”, dijo en Canal N.

En ese sentido, refirió que si Maduro de todas maneras viaja al Perú y asiste a la Cumbre, nuestro país deberá tomar la decisión que corresponde, aunque sería “una situación no deseable”.

“No existe un derecho a Nicolás Maduro para asistir a la cumbre, esta se realiza por invitación que el presidente Pedro Pablo Kuczynski envió a todos los jefes de Estado (y que luego se retiro)”, señaló.

Asimismo, su presencia sería un desafío al país anfitrión y generaría “un incidente diplomático”.

“El hecho que el canciller venezolano (Jorge Arreaza) diga que vendrá Maduro a nuestro país, implícitamente refiere que le asiste un derecho a estar en una reunión, pero la cumbre es un foro no institucionalizado”, agregó.

(Fuente: Andina)

