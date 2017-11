Expertos recomiendan vacunar a niños contra varicela a partir a los 12 meses

Madres de fallecidos por varicela a PPK : “No vamos a aceptar que muera otro niño por falta de vacunas”

La varicela sigue reportando víctimas en el país. En lo que va del año doce niños menores de 10 años han muerto a causa de la enfemedad, cifra superior a la reportada el año anterior. “El año pasado, con menos infectados y menos muertos por varicela, el Ministerio de Salud (Minsa) decretó una alerta epidemiológica.

Paradójicamente, este año, en que hay más infectados y muertos por varicela, no se ha decretado alerta alguna y eso es alarmante porque significa que las autoridades no están priorizando la vida de nuestros niños”, manifestó el Dr. Pedro Díaz Camacho, médico del Hospital Belén de Trujillo donde se presentaron las muertes de los menores.

Lo que es peor aún hace unos días el Ministerio de Salud (MINSA), descartó brotes de varicela en el país a pesar de las doce muertes reportadas. Sin embargo, las propias estadísticas del MINSA llaman la atención: Durante todo el 2016 se reportaron 9 mil 958 casos y seis muertes. Este 2017, solo a setiembre, hay más de 16 mil casos reportados y doce muertes. Es decir, hay más muertes y habrá más infectados que el año pasado, y no se está tomando alguna medida.

Las muertes de los doce niños a causa de varicela fueron reportados en Lima, Callao, Piura y la Libertad. “No puedo resignarme. Perdí a mi único hijo. Les pido a los padres que vacunen a sus hijos de varicela para que no vivan lo que yo estoy viviendo. Hago un llamado a las autoridades, al Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; al Gobierno Regional y al Ministro de Salud, Fernando D`alessio, para que cumplan con abastecer de vacunas suficientes a los centros de salud y hospitales, e incluir la vacuna en el Calendario Nacional de Inmunizaciones con la finalidad de evitar que más infantes fallezcan”, señaló Flor Vargas, madre del pequeño Angelito de 6 años que falleció de una varicela complicada.

“Es indignante. La vida de niño muerto por no poder acceder a una vacuna es tan importante como la vida de otros. No puede existir discriminación, no somos ciudadanos de segunda clase. Además de la destrucción que ha dejado el Fenómeno del Niño producto de la inacción del Gobierno, ahora nos enfrentamos al riesgo de más muertes por esta enfermedad y no estamos dispuestos a aceptarlo. Somos pobres, pero eso no nos hace menos importantes que otros peruanos”, enfatizó la Sra. Vargas.

“Según el Minsa, el año pasado murieron ocho niños y este año el número ha subido a 12. La varicela es una enfermedad que puede provocar la muerte, pero que puede ser prevenida con la vacuna. Por eso, hacemos un pedido al Ministerio de Salud (Minsa) para que incorpore la vacuna contra la varicela en el calendario anual de inmunizaciones, de tal manera que todos los niños del Perú tengan acceso a ella, y no solo aquellos cuyos padres pueden pagarla”, enfatizó el Dr. Abel Salinas, Presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría.

Las muertes de niños por varicela se vienen produciendo año a año y a muy pocos parece importar. Si bien se declaró una alerta epidemiológica, no se incluyó en esta la aplicación de la vacuna para los sectores más necesitados.

¿Qué es la varicela?

La varicela es una enfermedad eruptiva que se presentan con malestares corporales como fiebre, erupciones en todo el cuerpo; puede ser benigna, pero también muy grave que puede complicarse causando neumonía, infecciones a la piel, problemas en las vías respiratorias o en el peor de los casos pueden causar la muerte.

Se recomienda la vacunación en niños y niñas a partir de los 12 meses en un esquema de dos dosis con un intervalo de mínimo 3 meses y se debe tener en cuenta que en caso el niño o niña esté vacunado con una sola dosis de la vacuna contra la varicela, es necesario acudir a su médico para completar el esquema de vacunación para estar protegido.

