Lula: “Si piensan que con piedras y tiros van a quebrar mi disposición de luchar están equivocados”

Lula fue condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la causa Lava Jato. Se lo acusa de haber recibido un departamento en el balneario paulista de Guarujá en carácter de soborno por parte de la constructora OAS. Lula denuncia falta de pruebas y persecución política. Aún queda por definirse si el exmandatario irá a prisión y si podrá competir en los comicios presidenciales de octubre.

Cuatro disparos contra la caravana de Lula

Desconocidos dispararon al menos cuatro tiros contra dos ómnibus de la caravana que realiza el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por el sur de Brasil, que concluye hoy con un acto en Curitiba, capital de Paraná,la ciudad donde despacha el juez Sergio Moro.

A caravana do ex-presidente Lula pelo Sul do país acaba de ser alvejada por ao menos três tiros enquanto percorria – sem escolta policial – o trecho entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul (PR). Dois ônibus foram atingidos, ninguém foi ferido. #LulaPeloSul pic.twitter.com/uiHszdG78P

— Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) March 27, 2018

“Si piensan que con piedras y tiros van a quebrantar mi disposición de luchar están equivocados, el día que mi garganta no pueda gritar más, gritará por la garganta de ustedes” afirmó Lula ayer a la noche en un asentamiento del MST en Laranjeiras do Sul.

Uno de los colectivos, ocupado por periodistas que cubren la gira, recibió tres disparos y sus neumáticos fueron perforados con clavos miguelitos al final de la tarde.

“Paraná fue el único estado del país recorrido por las caravanas (iniciadas el año pasado) que no ofreció escolta policial”, denunció Lula.

Otro micro, en el que viajaban personalidades invitadas por el Partido de los Trabajadores (PT), recibió un disparo de arma de fuego.

El convoy fue “víctima de una emboscada” a la salida de la ciudad de Quedas do Iguazú detalló la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, senadora por el estado de Paraná.

O que eu estou vendo agora é quase o surgimento do nazismo. O que estamos vendo agora não é política, porque se quisessem derrotar o PT, iriam para as urnas.

— Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) March 27, 2018

Es Paraná la última de las provincias de la gira, que ya pasó por Rio Grande do Sul, donde Lula se reunió con su amigo, el ex presidente uruguayo José Mujica, y continuó por Santa Catarina.

Luego del ataque armado dirigentes del PT se reunieron con el ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann.

Lula, que encabeza las encuestas con 35 por ciento de intenciones de voto, reiteró en actos y entrevistas recientes que nada lo hará desistir de su candidatura, pese a que fue condenado en la causa Lava Jato.

Este no fue el primer ataque, ya que recientemente uno de los ómnibus fue objeto de pedradas que rompieron el parabrisas y “pudieron causar una tragedia”, denunció Paulo Pimenta, jefe de la bancada de diputados del PT.

Los agresores están relacionados con estancieros y grupos de ultraderecha que cuentan con la “connivencia de la policía” aseguró Pimenta, legislador federal por Rio Grande do Sul.

