Lourdes Flores: No existe ningún hecho que justifique vacancia presidencial

La expresidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, afirmó que no se justifica el segundo pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque se usa como argumento los mismos hechos discutidos y desestimados por el Congreso en diciembre pasado.

Consideró que el actual panorama es un juego político de intereses.

“Este segundo pedido de vacancia presidencial no se justifica. No me parece que el presidente esté actuando políticamente de la mejor manera. Creo que el Gobierno es malo, pero retomar los mismos hechos por una decisión que el Congreso ya tomó, no me parece lo mas conveniente”, afirmó en TV Perú.

Bajo su punto de vista no existe ningún hecho que justifique una vacancia al jefe del Estado por incapacidad moral permanente. Empero, aseveró, si se debe investigar la relación de las empresas de Kuczynski con Odebrecht cuando termine su mandato presidencial.

Flores Nano señaló que se debe ponerse por encima el interés del país e indicó que en caso prospere la vacancia, el partido Fuerza Popular tiene que asumir una actitud sumamente responsable.

Asimismo, calificó como un “trascendido” el testimonio del abogado Horacio Cánepa, quien reveló el presunto aporte de USS$ 500 mil de Odebrecht a la campaña presidencial de 2006.

“No hubo tal dinero declarado por el señor Barata tanto en la campaña presidencial como municipal. Esa es mi tranquilidad. Se debe ser exhaustivo en las investigaciones pero no convertirlas en un festín político”, dijo.

(Fuente: Andina)

