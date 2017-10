Los Remakers, nuevo proyecto musical

Banda de Rock&Roll formada en el 2016, integrada por Noel Marambio, bajos y coros (Zen, Tierra Sur, La Raza, Manante), Mariano Gardella, voz (Glammers, Torke, Moleh), Diego del Carpio, guitarra eléctrica y coros (Oz, Screaming, Chicks), Chayo Saldarriaga, batería y coros (Los Perros, We all Together, Pedro Suarez Vertiz, Ana Carina Copelo). Entre su repertorio se encuentran los mejores temas de rock and roll de los 50s y 60s que ponen a bailar a todos los asistente.

Estos músicos de gran trayectoria se han ganado el cariño del público con temas de Elvis Presley, Los Beatles, Chuck Berry, Chuby Checkers, Little Richard, Ritchie Valens, clásicos como La Bamba, Popotitos, Bienvenido Amor y también canciones actuales en versiones rocanroleras.

Pese a su poca trayectoria se han presentado en escenarios del Gourmet Lounge Cocodrilo Verde, El Club Regatas, Caplina, playas de Lima, San Bartolo, Expovino, Picas bar, Awua Bar, Strega Bar, Dragón de Barranco y eventos privados.

