Los bootcamps: el futuro de la enseñanza llegó a Perú

● El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 79,2% de las empresas han hallado dificultades en encontrar talento tecnológico para los procesos de digitalización que ya alcanzan un 96.7% en las compañías de Perú.

● Desde el año 2021, Coding Dojo tiene a disposición de los peruanos sus mallas curriculares de programación.

La transformación digital ha jugado un papel importante en el mundo actual, especialmente después de la Pandemia. La necesidad de eficiencia operativa y procesos de automatización en las empresas cobra cada vez más relevancia, por lo que la adaptación ágil a las nuevas tecnologías es prioridad de las organizaciones. En general, lo que el mundo está demandando es que la educación se adapte a las necesidades de la evolución tecnológica. Se requiere formar estudiantes que sean solucionadores de problemas.

Durante el ICIEBE 2022 (International Conference on Innovative Education in Business and Economics) quedó resaltada la practicidad y relevancia de los bootcamps en las nuevas metodologías de educación debido a que “otorgan al estudiante un papel activo en la adquisición de competencias que le faciliten la adaptación a la vida profesional, aproximándose a la vivencia de situaciones reales”.

Además, conforme a los informes de la OCDE, la demanda de perfiles con habilidades técnicas y profesionales ha aumentado considerablemente en los últimos años y las ofertas de empleo se han concentrado en el sector de la tecnología. Por ejemplo, el portal de empleo Indeed al realizar encuestas en compañías de Estados Unidos, arrojó niveles de satisfacción de las organizaciones del 72% con referencia a los egresados de bootcamps, Indicando que no había diferencias entre los graduados de una carrera universitaria y los graduados con esta metodología. Así mismo, el 12 % de esa misma encuesta, indicó que los egresados de bootcamps tenían un desempeño superior.

Cabe resaltar que, con este nuevo paradigma de educación, en máximo seis meses una persona sin experiencia se convierte en un perfil altamente calificado y competente para iniciar una carrera en la industria. Esto es lo que ofrece Coding Dojo, reconocido por GeekWire y Career Karma como una de las bootcamps más importantes del mundo en el año 2022.

Desde el año 2021, la escuela de programación, Coding Dojo tiene a disposición de los peruanos sus mallas curriculares de programación, con sus más de diez años de experiencia y once mil graduados alrededor del mundo, ofrece la oportunidad de ser parte de la era digital brindando a sus estudiantes la más alta calidad de enseñanza personalizada.

Por ello, la digitalización y la automatización son el futuro de los mercados globales y Perú debe estar en la capacidad de formar talento tecnológico implementado y promoviendo las nuevas metodologías de educación.