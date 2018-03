“Lo que quiero es trabajar con el Congreso” afirma Kuczynski

Presidente de la República ratifica que no hay causal para un nuevo pedido de vacancia en su contra

El presidente Pedro Pablo Kuczynski expresó su deseo de trabajar con el Congreso y ratificó que no existe ninguna causal para insistir en un nuevo pedido de vacancia en su contra.

En diálogo con el programa Ama Llulla, de TV Perú, el mandatario reiteró que una posible vacancia presidencial generaría un tremendo desorden en el país cuando está a punto de despegar después de varios años de receso económico.

“No hay ninguna causal para la vacancia. Lo único que va a causar ello es un tremendo desorden. El país está a punto de despegar después de varios años el receso económico y eso no es bueno (…) seriamos un país de opereta”, dijo.

El jefe del Estado fue enfático al señalar que quiere trabajar con el Poder Legislativo para sacar adelante los proyectos que el país necesita.

“Yo lo que quiero es trabajar con el Congreso y obviamente si Kenji (Fujimori) y sus seguidores son parte de ese proyecto trabajé con ellos, pero también quiero trabajar con la señora Keiko y he tenido reuniones con ella”, expresó.

Según recordó en un primer encuentro con la lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, ésta le indicó que no lo vacarían, sin embargo, los hechos demostraron que esa sería su intención desde un primer momento.

“La primera cosa que ella (Keiko) me dijo, no te vamos a vacar, entonces estaba pensando en ello desde el primer momento. No solo es eso, yo entré al Congreso y su bancada (Fuerza Popular) ni siquiera se paró, no quiero aplausos, sino un poco de respeto. La presidencia es una institución y he sido electo”, añadió.

Odebrecht

El Mandatario reiteró estar dispuesto a ir ante un tribunal para demostrar que no influenció a favor de Odebrecht ni de ninguna otra empresa.

“Obviamente, una comisión política del Congreso no es un tribunal”, anotó.

Kuczynski dijo que, durante los tres años y medio como ministro de Estado, probablemente, recibió a Jorge Barata, pero no de manera individual, sino junto a un grupo de empresarios.

Finalmente, confirmó que observará la ley que regula la publicidad estatal en medios privados porque es una ley que impide la libertad de expresión en el país y “es probablemente inconstitucional”.

(Fuente: Andina)

