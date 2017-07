“Lo que se viene”… Por Octavio Huachani Sánchez

Si en los primeros doce meses de su gestión no hubo grandes avances que anunciar, pero si muchos problemas que afrontar, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, empezará su segundo año de gobierno en medio no solo de una peligrosa desaceleración económica sino además de creciente crispación política y social. A los casi dos meses de huelga de los profesores y tres semanas de paro de los médicos del Misa, -reclamando aumentos de sueldos-,

Si bien PPK ha anunciado un aumento a los profesores, voceros del MINEDU aseguran que para aumentar el sueldo a los maestros harían falta más de 17 mil millones de soles.

Atender la demanda de los servidores públicos por mejores sueldos como los médicos CAS de Essalud, la Policía Nacional, los cesantes de las FFA y PNP resultará difícil cuando la plata escasea, según el ejecutivo nacional.

Y como si no bastara, ahora se suma el descontento de los pobladores, pequeños empresarios y autoridades de Piura y Lambayeque. si bien el gobierno central tuvo una rápida “capacidad de respuesta” frente a las crisis, atendiendo de forma inmediata a las zonas afectadas, cuatro meses después las denuncian apuntan a que se gastarán 375 millones de soles en la compra de 25,000 módulos temporales que serán entregados a los damnificados por el niño costero.

Pero no solo llama la atención el gasto innecesario que se realizará, en estos módulos que son temporales y a los que el Presidente Kuczynski calificó como “casas de cartón” pues son de madera y calamina y no cuentan con baño, ni servicios de luz o agua potable. preocupa también su elevado costo: 15,000 soles por cada módulo, y que, además, serán compradas a cinco empresas chilenas. ¿alguien habló de reactivar la economía nacional?

Por otro lado el proyecto de reforma del consejo nacional de la magistratura (CNM) presentado por el ejecutivo y que ha generado críticas de diversos juristas como Mario Amoretti, César Nakasaki, Luis Lamas Puccio y el decano del CAL Pedro Angulo Arana, entre otros.

Y por si fuera poco, la designación de la banquera Susana de la Puente como embajadora del Reino Unido en reemplazo del diplomático de carrera Dr. Claudio de la Puente Ribeyro ha causado escozor e incomodidad en el cuerpo diplomático.

Sin duda son tiempos difíciles para PPK que tiene todos los sondeos en contra. mientras tanto la ciudadanía continúa reclamando por la inseguridad ciudadana y por el estancamiento de nuestra economía que se refleja en el aumento de precios de muchos productos de pan llevar. empero, la percepción de la gente no solo transmite su incomodidad porque no se solucionan estos temas, sino también porque según la última encuesta de GFK, este gobierno está favoreciendo a las grandes empresas y no a los más humildes.

Me gusta: Me gusta Cargando...