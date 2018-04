Lluvias intensas prevén hasta la medianoche en la selva central

Precipitaciones ocurrirían desde este mediodía, informó el Senamhi

Lluvias de moderada a fuerte intensidad se esperan desde este mediodía hasta la medianoche, en diversas regiones de la selva central del país, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Estas precipitaciones pluviales, indica dicha institución, vendrían acompañadas de descargas eléctricas e incremento de viento.

El Senamhi añade que en la sierra (zona centro y norte) se prevé tormentas aisladas y los mayores acumulados de precipitación. En tanto, en la costa no se descarta la ocurrencia de lluvia ligera por trasvase (desplazamiento hacia la costa).

Las regiones afectadas serían San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Cusco, donde las precipitaciones pluviales llegarían a su máxima intensidad.

Recomendaciones del COEN

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Ministerio de Defensa en su primer Boletín informativo y brinda una serie de recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas:

Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, dándole una pendiente para la evacuación de aguas; y si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el ingreso de agua.

Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua; y apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los ríos secos.

Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los ríos por posibles desbordes o inundaciones. Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse durante lluvias intensas.

Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en zonas donde puede fluir gran cantidad de agua.

Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el agua de lluvia.

No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu casa. No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados.

(Fuente: Andina)

