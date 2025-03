Llego el que faltaba…Raúl Gutiérrez y el tema, “Después de ti, que”

Era inicios del mes de mayo del año 1983, y el prestigioso compositor Rudy Pérez, se encontraba trabajando en sus estudios de la ciudad de Miami. En uno de esos días, el compositor terminó muy cansado después de haber trabajado más de 30 horas y se dirigió a su casa a descansar despertando casi 24 horas después por su hermana quien le dijo “Como es posible que no hayas saludada a mamá porque hoy es día de la madre”. inmediatamente Rudy salió con dirección a la casa de su madre y era tanta su emoción que camino a su casa compuso el tema, “DESPUES DE TI, QUE” una hermosa canción que fue grabada por el cantante, José Feliciano, haciéndola conocida en todo el mundo.

Esa es la historia de esta bella canción que posteriormente fue grabada por otros cantantes.

Ahora en el Perú y después de una larga espera por fin Raúl Gutiérrez (El imitador de Yo Soy) del gran Gilberto Santa Rosa, nos presenta la grabación de su primer single y video del tema, “Después de ti, que” del compositor cubano Rudy Pérez y que marca el inicio de una carrera artística con su propia voz y que tanto le habían pedido colegas y admiradores hace mucho tiempo.

“Este es mi primer hijo, con el cual me lanzo a las grabaciones de temas con mi propia voz. No ha sido nada fácil llegar a este momento porque ha significado dejar mi “sitio de confort” como imitador para ingresar a ligas mayores y con voz propia”, nos dice muy emocionado Raúl

¡Cuéntanos un poco la historia de como llegaste a Yo Soy?

Bueno me inicie en la imitación como jugando en el 2013 en el programa YO SOY, hasta ese momento yo me había dedicado a mis otras profesiones (es Administrado de Empresas y Periodista), y nunca había cantando en público, solo lo hacia en el karaoke. Ahí siempre mis amistades me aplaudían y me decían que cantaba bien. Esa era toda mi experiencia.

Un día en forma silenciosa y sin decirle nada a nadie me fui al programa YO SOY imitando a Gilberto Santa Rosa, con quien me identificaba bastante y bueno después de esa presentación mi vida cambio totalmente el resto es ya historia conocida.

GRABA CON VOZ PROPIA

“Tanto me pedían por años, “oe cuando grabas con tu propia voz”, “que pasara cuando se acabe la imitación” y otras cosas que el año pasado busque a Christofer Fernández el dueño de Ozzuari Records y le dije que deseaba grabar con mi propia voz. Acepto mi propuesta y logramos que la dirección este a cargo de Eugenio Rodríguez quien se encargo de los arreglos y me dieron a elegir acepte el del maestro Rudy Pérez, “Después de ti, que”, que realmente me llega al bobo y espero que mis seguidores lo pidan pues ya está en todas las plataformas musicales.

¡A que te dedicabas antes de ser cantante?

Mi primera experiencia como cantante e imitador se dio en el programa Yo Soy, antes de eso yo estudie dos carreras, Administración de Empresas y Periodismo en Bausate Mesa. Y por mas de 20 años me dedique a ambas profesiones. Como periodistas trabaje en la oficina de prensa de Palacio de Gobierno, en el tiempo de Alejandro Toledo y como Administrador he trabajado en importantes navieras. Deje ambas profesiones para dedicarme al canto que tantas satisfacciones me ha dado.

¿Dejaras de imitar a Gilberto Santa Rosa?

Para nada, la gente me conoce como su imitador y no lo voy a dejar. Pero le daré más impulso a mi carrera a partir de ahora como solista. En mayo y fines de año estaré lanzado otros temas y espero que pronto pueda volver a realizar shows presenciales pues los artistas en general no trabajamos más de un año. En mi caso hago presentaciones virtuales con mucha aceptación pero creo que aun no es el momento para volver a presentaciones con público.

Con dos hijos de su primera relación, Micaela de 19 y Andrea de 10 años son sus más grandes admiradores y con quienes mantiene una feliz relación familiar. “Ahora se viene un nuevo heredero, Raúl Esteban con mi nueva pareja y estamos muy felices todos. Les pido a mi público que apoyen esta mi primera grabación y espero seguir dándoles lo mejor de mi arte en cada presentación. Gracias” .

POR: JORGE GRADOS M