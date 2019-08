Llego al Perú la evolución de Morris Garages: All New MG 6

El All New MG 6 representa un nuevo paso en la evolución de la marca, que este año cumple 95 años desde que fue creada. Bajo el lema “Drive Evolution”, el nuevo fastback de MG se acerca a la visión de futuro del fabricante, lo que se nota en su diseño, tecnología, performance y comfort para los pasajeros.

Siguiendo el espíritu deportivo que desde sus inicios MG imprimió a sus modelos, lo primero que destaca del All New MG 6 es su terminación fastback. La línea curva que recorre desde el techo hasta la cola, el parachoques trasero, su doble salida de escape y la llanta de aleación de doble color trabajan en conjunto para darle una apariencia dinámica al auto.

Otro elemento que resalta de su diseño, es la nueva parrilla “Star Rider” basada en el modelo conceptual de la marca, el MG E-Motion. Por su parte, los faros LED ofrecen una iluminación más brillante, que unida a las luces LED diurnas, le dan al sedán una apariencia estética moderna y una mayor seguridad.

El All New MG 6, llega en tres versiones, todas con un motor turbo 1.5 lt, con 166 hp de potencia y un torque de 250 Nm, que cumple la norma de emisión Euro VI. En cuanto a las transmisiones, el sedán entrega dos opciones: mecánica de seis velocidades y de doble embrague de 7 velocidades. Según los datos de homologación, el consumo promedio del All New MG 6 es de: 42 km/gal en ciudad; 68 km/gal en carretera y 56 km/gal mixto.

Comodidad Extrema

Son varios los elementos que hacen del All New MG 6 destaque en su segmento. Equipamiento como la apertura a distancia, el botón de inicio y el freno de mano electrónico, hacen más placentera la experiencia para el conductor.

Tecnología y Seguridad

En cuanto a la conectividad, el All New MG 6 tiene todos los elementos para que el conductor pueda disfrutar del viaje sin desconcentrarse del camino. El vehículo incorpora una radio con pantalla touch de 8” con Apple CarPlay, Bluetooth y dos puertos USB, los que se pueden manejar a través del volante deportivo multifunción.

“El All New MG 6 viene a reforzar la reputación de la marca en ofrecer confiabilidad y una relación precio-calidad líder en la industria. Cada vez son más quienes nos eligen y muestran su aprecio por los modelos de MG, que tiene una oferta de vehículos atractivos, bien equipados y tecnológicamente avanzados. Este sedán es parte de la nueva evolución de la marca y estamos seguros que destacará en su segmento y nos ayudará a lograr nuestro objetivo de llegar a más personas”, comenta Carlos Elías, Brand Manager de la marca.

El All New MG6 llega en 3 versiones, partiendo en USD 18,490 hasta los USD 21,490. Adicionalmente, los clientes pueden encontrar interesantes bonos y alternativas de financiamiento en nuestras tiendas.