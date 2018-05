Llega a film & arts la 2da temporada de master of photography

Nuevos jueces acompañan a Oliviero Toscano todos los martes de mayo a las 7:00 p.m. por Film & Arts.

Llega a Film & Arts la segunda temporada del primer talent show de fotografía con el premio más importante del mundo, 150 mil euros. Doce concursantes, entre aficionados y profesionales de Europa, son seleccionados por los expertos más renombrados del continente, para enfrentar un desafío fotográfico distinto cada semana, debiendo mostrar dominio y versatilidad en diferentes aspectos de la fotografía.

Sus trabajos serán evaluados por un panel de tres fotógrafos de renombre internacional: Oliviero Toscani, Darcy Padilla y Caroline Hunter. Los tres serán los únicos jueces del destino de los concursantes y quienes decidirán cuál de ellos llegará a la final y se convertirá en el segundo Master of Photography.

Cada episodio contará además con un fotógrafo de renombre mundial, que colaborará con los concursantes proporcionando las herramientas para comprender y mejorar su arte.

Los Jueces:

Oliviero Toscani, es reconocido internacionalmente como la fuerza creativa detrás de algunas de las marcas más exitosas del mundo. Construyó la identidad, la imagen corporativa, la estrategia de comunicación y la presencia en línea de United Colors of Benetton transformándola en una de las marcas más reconocidas del mundo. En 1990 concibió, creó y dirigió Colours, la primera revista global del mundo, y en 1993 inventó, fundó y dirigió Fabrica, el centro internacional para las artes y la investigación de la comunicación moderna. Ha sido galardonado con cuatro Lions d’Or en el Festival de Cannes, el Gran Premio de la Unesco, dos Grand Prix d’Affichage y varios Art Directors Club en ciudades como Nueva York, Tokio, Berlín y Milán.

Darcy Padilla, es un fotógrafo documental, fotoperiodista y conferencista especializado en temas contemporáneos y proyectos a largo plazo. Sus premios incluyen una beca Guggenheim, tres premios World Press Photo, la beca Alexia Foundation, la beca individual Open Society Institute, la beca Getty Images, la beca Alicia Patterson, la beca internacional Photo-Reporter, el premio Canon Photojournalist femenino y la Beca W. Eugene Smith para Fotografía humanitaria. Padilla ha enseñado fotografía documental en el San Francisco Art Institute y dirigido talleres en Rencontres d’Arles.

Caroline Hunter, es editora de imágenes para la revista The Guardian Weekend. Caroline tiene veinte años de experiencia en la producción de fotografías. Estudió periodismo de moda, fotografía y literatura inglesa. Ha trabajado como investigadora de imágenes para The Telegraph Magazine y editora de imágenes para las publicaciones de Emap y Time Out London.

