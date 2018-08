Linio con nuevo country manager para Perú

Con miras a seguir entregando la mejor experiencia de compra por internet, la tienda de eCommerce, Linio, nombró a Alejandro Osores Namihas como nuevo country manager. Uno de sus objetivos principales será hacer crecer el negocio para consolidar su lugar como la tienda de eCommerce más grande del país.

Osores trabajó en OLX Group como country manager liderando la apertura de la operación en Perú. Anteriormente se desempeñó como Gerente de Control de Gestión y Planeamiento en Latam Airlines y como consultor en The Boston Consulting Group. Osores posee un M.B.A de The Kellogg School of Management, EE.UU.

“Llego con mucha expectativa y muy entusiasmado porque sé que cuento con un gran equipo. Quiero que Linio sea un lugar donde el usuario sienta no solo que puede comprar fácil, seguro y rápido, sino que perciba la calidez y la dedicación que le ponemos a nuestra meta de cada día: darle la mejor experiencia de compra”, señaló.

“Tengo un gran equipo en el que me puedo apoyar con total confianza. Voy a reunirme con todos y cada uno de sus integrantes para identificar las situaciones en las que pueda volcar mi experiencia en el mundo digital, para continuar entregando a los clientes de Linio la mayor satisfacción en sus compras”, finalizó Alejandro Osores.

