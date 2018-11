Lima Norte abre las puertas a productores del interior del Perú

Más de 20 empresarios de la costa, sierra y selva de nuestro país exhiben productos peruanos, naturales y ecoamigables en MegaPlaza.

Con la finalidad de promover el consumo de productos saludables y ecoamigables, que contribuyan a mejorar los indicadores de salud y el estado de ánimo de las personas de Lima Norte, MegaPlaza de la mano con Biocultura, realiza la primera feria Ecológica y Saludable de la zona.

Muchas veces hemos escuchado la frase “eres lo que comes”, pero ¿por qué muchos piensan que no es fácil llevar una alimentación saludable? Pues esta feria nos muestra una variedad de opciones que nos ayudarán, no solo a comer rico, sino sobre todo, saludablemente.

Es así que cada sábado y domingo de noviembre, en MegaPlaza encontrarán deliciosos productos elaborados a base de quinua y derivados, lácteos, moringa (anticancerígeno natural), tocosh, mermeladas artesanales, frutas deshidratadas, fruta fresca ecológica, alimentos y cacao orgánico, té de guanábana, cosmética natural, además deliciosos panetones andinos y juguetes recreativos de madera ecológica.

A continuación detallamos la relación de empresas emprendedoras que participan en esta primera Feria ecoamigable de Lima norte. Entre ellas, tenemos productores de la región Junín, Huancavelica, Arequipa, Piura, Amazonas y más:

· Qaliqshiwa: empresa de productos en cápsulas como tocosh, maíz morado, ajonjolí, maca, polen, extracto de algarrobo, cápsulas de sacha inchi.

· Intifruit: fruta deshidratada (piña, manzana, fresa, mango, aguaymanto).

· Pan para Ti: Pan orgánico artesanal.

· Pax Ludus: Juegos lúdicos para niños con materiales ecológicos, pinturas vegetales.

· Naturally Divine: Productor de aceite de coco y sus derivados.

· AVSF: Café de cuzco, maíz grande, cacao 100% de pureza.

· Stand Saludable: Tienda de productos saludables.

· Dulce Monte: Postres a base de insumos ecológicos. Pasta de cacao, panela, frutas.

· Be Natural: Moringa y aloe Vera.

· Doña Tere: Mermeladas artesanales y alfajores con harinas de maca, quinua, almendras y maicena.

· Kuyay: Chocolates del 50 al 80% de cacao, con aguaymanto, con café, con sal de maras, con leche, etc.

· Raíces del Inca: Aceite de Olivo y aceitunas rellenas.

· Productor de Huaral: Productor de aguaymanto.

· Puka / Annona: Productor de quinua de Huancavelica, té de guanábana.

· Grapsta Orgánica: Harina de maca, capullí deshidratado, semillas de sacha inchi, mieles maceradas (canela, propóleo y naranja, naranja), tocosh, harina de maíz morado, harina de canela, de cúrcuma, harina de aguaje, de camu camu.

· Lácteos Ingenio: Asociación de productores lácteos de Huancayo.

· Natunor: Miel de abeja y algarrobina de Piura.

· D´Florita: Jabones artesanales, exfoliantes, aceites aromáticos.

· Ecofraga: Línea de cuidado personal ecológico (desodorante, perfumes, talco, etc).

· La Tiendita Amazónica: Distribuidora de la marca Ecoandino, panetones andinos, barras energéticas, bebidas de frutas con chía, tamales de quinua.

Y como si fuera poco, de 12 m. a 9:00 p.m. los visitantes del mall podrán participar de las actividades gratuitas que se realizarán en paralelo a la feria como clases de baile, aeróbicos, juegos para niños que estimulan la creatividad y el contacto con el medio ambiente, taller de cosmética natural, entre otras.

Encuentra esto y más, en un solo lugar, MegaPlaza, el primer centro comercial de Lima Norte.

