Liga Contra el Cáncer lanza campaña “Captura Momentos, No VPH”

Por segundo año consecutivo, más de 80 países se unieron para lanzar la Campaña Mundial Contra el Virus del Papiloma Humano en el mes de marzo.

En el Perú esta iniciativa será liderada por la Liga Contra el Cáncer, a través de la campaña “Captura Momentos, No VPH”, que cuenta con el apoyo de RIMAC Seguros, y que busca dar a conocer a la población los peligros de este virus y cómo puede evitarse a través de la vacunación gratuita de las niñas de 5to grado de primaria de colegios públicos y privados, y además de la realización de chequeos preventivos.

“Captura Momentos y no VPH” busca sensibilizar a la población mediante un mensaje sencillo, claro, dramático pero real: Si no vacunas a tu hija, es posible que en el futuro ella no aparezca más en las fotos familiares, explico Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer.

“Al año se generan 365 millones de selfies. Cerca del 40% de éstas, son tomadas junto a familiares, las cuales, en el momento menos pensado, podrían quedar incompletas por la muerte de un familiar a causa del Virus del Papiloma Humano y las enfermedades que genera, como cáncer de cuello uterino, boca, lengua, garganta, pene, ano, vagina, vulva y verrugas genitales”, explico la vocera de la Liga, quien agrego que el VPH se puede prevenir con la vacunación y los chequeos a tiempo.

Es importante señalar que, debido a que el 99% de casos de cáncer de cuello uterino son a causa del Virus de Papiloma Humano, y en el Perú existe una gran incidencia de esta enfermedad, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, continuará con su campaña gratuita de vacunación de niñas de 5to grado de primaria de colegios públicos y privados, y niñas entre 9 y 13 años de edad que por alguna razón no estén estudiando. La aplicación de la primera dosis se realizará a inicios del año escolar, entre abril y mayo, y la segunda dosis entre los meses octubre y noviembre.

“Para que las niñas puedan acceder a la vacunación es necesario que los padres firmen el CONSENTIMIENTO INFORMADO, documento que autoriza la vacunación de las niñas, el cual debe ser entregado en los centros educativos. En caso los colegios no cuenten con este documento, los padres podrán descargarlo en la web www.ligacancer.org.pe y llevarlo al colegio”, señaló Adolfo Dammert.

La vacuna debe aplicarse a través de 2 dosis en un periodo de 6 meses. La aplicación de la dosis completa garantiza la protección contra el virus causante del cáncer de cuello uterino. Si el Centro Educativo no programó la vacunación, las niñas podrán acercarse al Centro de Salud Público más cercano con su DNI para ser vacunadas. En caso el Centro Educativo o Centro de Salud no brinden acceso a la vacunación, los padres deberán exigir la vacunación de sus hijas como derecho.

La campaña “Captura Momentos, No VPH” contará con la web informativa www.ligacancer.org.pe y las redes sociales @LigaCancer en Instagram y Facebook, donde la población podrá conocer más sobre el Virus del Papiloma Humano, las enfermedades que genera y las formas más efectivas para prevenirlo.

Cabe resaltar que, esta vacuna es gratuita únicamente para las niñas de 5to grado de primaria o entre los 9 y 13 años de edad. Sin embargo, los padres de niñas, niños, adolescentes o mujeres y hombres adultos que deseen aplicarse la vacuna, pueden solicitar información y costos en la Liga Contra el Cáncer, Clínicas o Centros de Vacunación. Las NIÑAS y NIÑOS desde los 9 años hasta los 14, deben de aplicarse 2 dosis con un intervalo de 6 meses y las MUJERES Y VARONES desde los 15 años en adelante, deben de aplicarse 3 dosis.

Además, para complementar la protección contra el VPH, las mujeres y hombres adultos deben realizarse por lo menos una vez al año un chequeo preventivo. Es por ello que, como parte de la campaña, la institución realizará despistajes de los tipos de cáncer generados por el VPH, tales como:

PAQUETE PREVENTIVO 1 – DESPISTAJES PARA MUJERES: Por una donación de S/. 30.00 el público femenino podrá realizarse exámenes clínicos de los tipos de cáncer causados por el VPH como cáncer de Cuello uterino, Vagina, Vulva, Recto, Ano. Además, de otros tipos de cáncer como cáncer de mama, piel, ganglios y tiroides.

PAQUETE PREVENTIVO 2 – DESPISTAJES PARA HOMBRES: Por una donación de S/. 40.00 el público masculino podrá realizarse exámenes clínicos de los tipos de cáncer causados por el VPH como cáncer de pene, testículos, recto y ano.

PAQUETE PREVENTIVO 3 – DESPISTAJE CABEZA Y CUELLO: Por una donación de S/. 40.00, los varones y mujeres podrán realizarse exámenes clínicos de los tipos de cáncer causados por el VPH como cáncer de garganta, boca y lengua. Además, de otros tipos de cáncer en el cuero cabelludo, ganglios y tiroides.

