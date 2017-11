Liga Contra el Cáncer realizará Campaña de Despistaje de Cáncer para varones

En el Perú, el cáncer de próstata y testículo son los dos tipos de cáncer que más afectan a los varones. Al año se presentan más de 4,500 nuevos casos y cerca de 2, 400 varones fallecen por estos tipos de cáncer, los cuales que podrían ser evitados con un chequeo a tiempo. Por ello, con el objetivo de contribuir en la prevención del cáncer en los varones, la Liga Contra el cáncer realizará una Campaña de Despistajes de Cáncer desde el lunes 06 al sábado 25 de noviembre.

“En el Perú, los varones aún no toman conciencia de la importancia de realizarse un chequeo preventivo de cáncer una vez al año. Debido a ello, el cáncer de próstata y testículos son detectados en estadio avanzando. En la mayoría de casos estos tipos de cáncer no presentan síntomas en su etapa inicial, por lo cual más del 50% de pacientes llegan al especialista cuando la enfermedad está avanzada y no hay mucho que hacer. Es por ello que invocamos a los hombres a perder el miedo y tomar conciencia que un chequeo a tiempo salvará su vida”, señaló Damary Milla, Directora General de Operaciones de la Liga Contra el Cáncer.

Durante la campaña los varones podrán realizarse despistajes clínicos de cáncer testicular, piel, ganglios, mama y tiroides por una donación única de S/. 25.00; y en el caso de los varones de 40 años en adelante, por una donación de S/. 50.00, podrán tener una consulta con una especialista de cáncer de próstata y testículos y además realizarse una prueba de PSA, análisis de sangre que permite analizar el antígeno prostático específico y así prevenir y detectar el cáncer de próstata. Cada donación contribuirá para que la institución continúe realizando más acciones de prevención con los varones de las zonas menos favorecidas.

La campaña se realizará de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm en los Centros de Prevención y Detección de Cáncer ubicado en Pueblo Libre (Av. Brasil 2756), Surquillo (Av. Angamos 2514) y Lima (Av. Nicolás de Piérola 727).

