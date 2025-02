Leucemia mieloide crónica puede ser detectada a través de un análisis de sangre

Con un análisis de sangre simple y rutinario llamado “hemograma” se puede detectar la leucemia mieloide crónica (LMC), donde observamos un aumento en los leucocitos, un tipo de glóbulos blancos cuya función es la de defendernos contra las infecciones, señaló el Dr. Mauricio León Rivera, director de la Liga Contra el Cáncer, director médico del Centro Detector del Cáncer y Cirujano Oncólogo de la Clínica Ricardo Palma.

El especialista también dijo que siempre se debe incluir un estudio de la médula ósea a través de una biopsia que normalmente se hace con anestesia local y en forma ambulatoria. El examen de la médula ósea debe incluir un estudio genético donde se demostrará la existencia del “Cromosoma Philadelphia” (Cromosoma 22 “extracorto”/anormal), clave en el diagnóstico de esta neoplasia.

La leucemia mieloide crónica (LMC) es una enfermedad hematológica maligna de la médula ósea cuya causa es desconocida, en la que la célula defectuosa es una célula “madre” de la médula ósea que es capaz de producir casi todos los glóbulos de la sangre excepto algunos linfocitos.

Principales síntomas

El Dr. León manifestó que algunos de los síntomas más comunes pueden ser; cansancio mayor al habitual, dolor en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, sangrados anormales, disminución marcada del apetito y/o pérdida de peso sin razón aparente.

Tratamiento

El tratamiento dependerá del estadio clínico y la situación de cada paciente en particular, y siempre debe ser realizado por un oncólogo clínico, en algunos pacientes se emplea la quimioterapia o la “inmunoterapia” con resultados impresionantemente buenos además de ser muy bien tolerados, el problema es su alto costo.

Asimismo, mencionó que, en algunos casos resistentes a los tratamientos anteriormente descritos, se puede realizar un trasplante de médula ósea, sobre todo en pacientes jóvenes. Para los pacientes mayores o quienes no dispongan de un donante puede valorarse también la realización de un autotrasplante, es decir, del propio paciente, que si bien es curativo no está exento de muchas complicaciones por lo que se reserva solo para aproximadamente el 10 % del total de los pacientes que no responden a la quimio o inmunoterapia.

Cabe mencionar, que el 22 de septiembre de cada año, se celebra el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica (LMC) con el objetivo de difundir y sensibilizar a las personas sobre esta enfermedad.