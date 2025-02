Leslie Shaw vuelve con “Poderes”

“Poderes” es el título del nuevo tema que la cantante nacional Leslie Shaw presentará en todas las plataformas digitales desde el viernes 10 de junio del 2022 y que contará, a manera de desahogo, todo lo que vivió durante los dos años de pandemia. El sencillo fue escrito junto con Dakota y Michi Sanz, y la producción es de Bassto.

“Con “Poderes” me muestro muy vulnerable, demuestro que he pasado por cosas difíciles durante todo ese tiempo pero que, sin embargo, no he abandonado mis sueños y sigo luchando por alcanzar mis metas ya que tengo todo los poderes para poder cumplirlas”, anota.

“Con “Poderes” quiero inspirar a las personas a que se redescubran, a que se amen más, se valoren y a que ellas mismas utilicen sus propios poderes para ser felices y sentirse poderosas y tomar el control de sus destinos, como yo lo hice con mi carrera”, expresa.

El videoclip de la canción fue filmado en Miami, Estados Unidos con la dirección de Ignacio Ugarteche; la dirección de fotografía de Daniel Higashionna; la dirección de arte y styling de Sabrina Franco; la fotografía de Bruno Bonilla; la coreografía de Patricio Quiñones; y el color y postproducción de Eduardo Arriaga.

“Todo el equipo es peruano. Me encanta compartir con artistas peruanos porque siento que van a entender mucho más el esfuerzo y el trabajo que hago para salir adelante”, señala Leslie al pedir a sus seguidores a que se suscriban a su canal de YouTube y a su Spotify.

“Habrá novedades permanentemente. Tengo bastantes proyectos, he estado haciendo muchísima música y hay más en camino. Me han invitado a colaborar con otros artistas y estoy filmando nuevos videoclips; espero que pronto salgan todos y conozcan los sonidos en los que estoy incursionando”, anota.

“Espero que el público disfrute “Poderes”. Si de repente están tristes o pasando un momento difícil de su vida y escuchan esta canción, espero poder alentarlos a que no se den por vencidos; a que no necesitan a nadie para cumplir sus sueños y a ser fuertes. Van a escuchar a una Leslie madura, decidida y más fuerte que nunca”, dice.

“Voy a bombardearlos de música de ahora en adelante, con videoclips increíbles, con letras muy sinceras escritas todas por mí y con música que realmente los hará vibrar y que me hace vibrar a mí. Yo sé que lo van a disfrutar porque yo lo he hecho mucho desde el día cero que empecé a crear todo este nuevo sonido para mí”, finaliza.