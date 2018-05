Lenovo Legion se asocia con Ubisoft como el sponsor oficial de PC

y Monitores de “Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Pro League and Majors”

Lenovo proporcionará para los eventos de la Pro League de “Tom Clancy’s Rainbow Six Siege” esports equipos Lenovo Legion en formato desktop, laptops y monitores.

ATLANTIC CITY, NJ – Lenovo anunció nueva alianza con Ubisoft. Lenovo Legion será el patrocinador oficial de PC y Monitores de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Pro League and Majors de Ubisoft en una exclusiva colaboración global. La misma se extenderá durante la temporada Rainbow Six Siege Pro League, todo el 2018, y parte de 2019, e involucrará equipos de Norteamérica, Asia Pacífico y Latinoamérica.

Lenovo ofrece una variedad de hardware gaming de alto rendimiento que se pondrá en manos de algunos de los jugadores más dedicados y capacitados del mundo de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege para llevarlos hasta sus límites en competencias. La colaboración también incluye co-branding y co-promoción, así como una invitación para que los fanáticos se unan a los concursos mundiales y a un premio único en el juego de Lenovo Legion, que se puede desbloquear a través de un desafío en el mismo.

“Formar cooperaciones es una parte importante de la estrategia de juego de Lenovo. Con Ubisoft, compartimos un profundo compromiso en el apoyo a la comunidad profesional de eSports y a la base de fanáticos de los juegos “, dijo Jeff Meredith, Vicepresidente Senior y Gerente General de PCs y Smart Devices de Lenovo.

Tom Clancy’s Rainbow Six atrae e interactúa con más de 30 millones de jugadores, y sus fanáticos de esports están creciendo rápidamente: el Six Invitational (SI) 2018 vio un aumento del 300 por ciento en audiencia frente al SI del año pasado, con un pico en 321,000 espectadores concurrentes durante su Gran final.

“La firma de este acuerdo con Lenovo Legion es una clara señal de que Tom Clancy´s Rainbow Six Pro League está alcanzando madurez, ahora atrayendo mayores compañeros mientras crece continuamente”, dijo Geoffroy Sardin, Vicepresidente Senior de Ventas y Marketing de Ubisoft EMEA.

Lenovo está proveyendo a los equipos de Tom Clancy’s Rainbow Six Pro con hardware de alto rendimiento que ofrece la velocidad y potencia que demandan los jugadores profesionales. Los dispositivos patrocinados incluyen, pero no están limitados a: Lenovo Legion Y720 Tower, Lenovo Legion Y720, Y520 Laptops, y el Monitor de Juego Lenovo Legion Y25f. Lenovo Legion Y720 Tower, por ejemplo, tiene suficiente potencia como para permitir altas frecuencias de actualización para una gran velocidad de fotogramas, transmisiones y videos de alta calidad para que disfruten los fanáticos. El monitor de juego Lenovo Legion Y25f completa la experiencia con frecuencias de actualización de 144 Hz para imágenes nítidas y de alta calidad que resaltan increíbles detalles del juego durante las épicas jugadas.

Las computadoras y monitores de Lenovo Legion se exhibirán en las próximas Finales de la Temporada 7 de Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League, que tendrán lugar en el Hotel Harrah’s® Resort Atlantic City Hotel & Casino del 19 al 20 de mayo. Esta final incluirá dos equipos de cada una de las cuatro regiones representadas: Asia-Pacífico, Europa, América Latina y América del Norte.

Para obtener más información acerca de Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League, visite http://www.rainbow6.com/esports y síganos en @ R6ProLeague en Twitter®. Los fanáticos también pueden seguir toda la acción a través de @LenovoLegion en Twitter, Facebook ™, YouTube ™, Instagram® y en Twitch ™.

Me gusta: Me gusta Cargando...