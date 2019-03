Legalización del cannabis evitará comercialización adulterada del producto

SIS asumiría el tratamiento terapéutico de pacientes

El nuevo reglamento de la Ley Nº 30681 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, evitará el comercio clandestino y la falsificación de estos productos que son adquiridos para dar tratamiento del dolor a pacientes con múltiples enfermedades.

Así lo dio a conocer la jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud (Minsa), Dalia Suárez, quien explicó que pronto se contará con un registro de pacientes que requieran de medicamentos terapéuticos y medicinales, los cuales se inscribirán a través de la página web de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), de manera que, lo más pronto posible, se adquiera y se abastezca el producto, de acuerdo a la necesidad.

Indicó que Digemid ya está iniciando la etapa de adquisición de productos derivados del cannabis con insumos peruanos. Asimismo, manifestó que el reglamento de esta Ley específica que las farmacias o laboratorios pueden prepararlos con registro sanitario.

“En 45 días se puede tener los primeros productos en los establecimientos autorizados”, dijo.

Cobertura del SIS

La funcionaria del Despacho Ministerial del Minsa, especificó que si este tipo de tratamiento terapéutico es para personas de escasos recursos o vulnerables que cuenten con Seguro Integral de Salud – SIS, no les va a costar nada, ya que el Estado lo asumirá. En el caso de los pacientes que no estén inscritos en el SIS podrán adquirirlo en los establecimientos de salud del Minsa a precios asequibles, ya que el fin del Minsa no es lucrativo.

Concluyó diciendo que la aplicación del nuevo reglamento permitirá tener medicina segura y que esté al alcance de todos aquellos que la necesitan.

