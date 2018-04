Led Zeppelin Afroperuano en la feria de Barranco

Original propuesta musical se presentará este sábado 21 en la feria desde las 7 de la noche

LED ZEPPELIN AFROPERUANO es el nuevo proyecto musical formado por el reconocido percusionista y zapateador, Antonio Vílchez junto al guitarrista Ricardo Gallardo y la cantante Giuliana Chávez. Este combo evoca a la banda británica Led Zeppelin a través de los ritmos afroperuanos como el landó, el festejo y el panalivio.

Los recordados temas como Whole Lotta Love, Stairway to Heaven, All my love, D’yer Mak’er y otros, serán re versionados con la potencia, energía de estos tres artistas de primera con lo mejor de los ritmos afroperuanos.

Para los seguidores del rock en español el día viernes 20 de abril desde las 7 de la noche los Stereotipos, banda tributo a Soda Stereo, tocaran los conocidos temas del trío argentino.

La banda de reggae Laguna Pai tendrá un especial 2X1 en todos sus productos oficiales, ya que la próxima semana están partiendo a México para iniciar su gira por tierras aztecas y nos acompañaran los integrantes del grupo para saludar a los feriantes. El 2×1 empieza este viernes 20.

En la víspera del Día Internacional del Libro, La Feria nos trae “Lectura entretenida”, celebraremos con juegos lectores y la presentación del álbum ilustrado “La jirafa Margarita, cumple su sueño” del escritor chileno Luis Eduardo Vivero y la ilustradora peruana Zurecia. El autor junto a la cantante y música Mar Gonzáles Carrión contarán el cuento, el cual estará musicalizado con ukelele. Todo esto el domingo 22 de abril a partir de las 4 de la tarde.

Como cada fin de semana La Feria nos espera con las mejores marcas de expositores peruanos, que nos traen prendas exclusivas de diseñadores y artistas independientes. Además, podremos disfrutar de música en vivo, arte utilitario, adopción de mascotas, aromaterapia, joyería, vinilos, vintage, decoración, productos orgánicos, zona de comida, talleres libres y mucho más.

No te puedes perder, desde el mediodía la experiencia de La Feria de Barranco (Jirón Unión 108, Barranco), donde podrás encontrar ropa, comida, música en vivo y contenido para toda la familia en este verano. Ingreso libre.

