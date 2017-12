¿Qué le espera a la bancada fujimorista tras división por la vacancia?

Una consecuencia será pérdida de mayoría absoluta, dice analista Diethell Columbus

La ruptura en la bancada fujimorista, evidenciada en la posición de diez de sus integrantes que votaron en contra de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, podría significar la pérdida de su mayoría absoluta en el Congreso, aseguró el analista político Diethell Columbus.

“Si se van diez parlamentarios con Kenji Fujimori, Fuerza Popular pierde su mayoría absoluta. Es decir, tendrían solo 61 votos, ya no contarían con fuerza para imponerse, su poder se diluiría. Es un golpe duro para el fujimorismo porque no lo veían venir”, comentó.

La vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski no fue aprobada en el Congreso el último jueves debido a que no consiguió los 87 votos necesarios. Diez parlamentarios fujimoristas no votaron a favor de esa medida que había sido impulsada activamente por la bancada de Fuerza Popular.

“La conducta de estos diez congresistas tiene un lenguaje político claro, han dejado sentado que están marcado una línea divisoria entre ellos y la bancada de Fuerza Popular”, apuntó Columbus.

Indicó que la posibilidad de este impasse se supere en la bancada es complicada, dado que un sector de la bancada que respaldó la vacancia presidencial acusa al sector que lidera Kenji Fujimori de haber pactado el indulto de Alberto Fujimori a cambio de su voto.

“Quizá sea complicado dar marcha atrás, creo que antes que los temas personales el fujimorismo, y las fuerzas políticas deben seguir investigando el tema el presidente, cada bancada ha estado defendiendo sus propios interés”, refirió

Diethell Columbus explicó que el “resquebrajamiento de la disciplina partidaria” no solo se ha dado en la bancada fujimorista, sino también en otras bancadas parlamentarias como la del APRA, Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP), que aseguraron un voto en bloque, pero terminaron fragmentados.

“APP apoyó la admisión de la vacancia presidencial, luego cambiaron de opinión y dijeron que no importa la infracción sino el debido proceso para no hacer aspavientos”, refirió.

En el caso del Frente Amplio, y su líder Marco Arana, refirió que su actuación en este tema los deja golpeados políticamente.

“Es bien extraña su posición, plantearon la moción de vacancia y de pronto salieron en la marcha en contra el fujimorismo golpista, queriendo capitalizar como el rostro visible del antifujimorismo”, refirió.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...