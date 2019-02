“Latinos por siempre” Lima interescolar Big Band y vocal en concierto

PROJAZZ (Organización Profesional Promotora del Jazz en el Perú), presenta el concierto “Latinos por siempre” a cargo de sus elencos Lima Interescolar Big Band y Lima Interescolar Vocal, el cual se realizará el miércoles 20 de febrero, a las 07:30 pm, en el Jazz Zone de Miraflores (Av. La Paz 656.Pasaje El Suche). Entrada General 40 soles.

El espectáculo “Latinos por siempre” incluye un repertorio variado de jazz latino con composiciones de Antonio Carlos Jobim (So Danco Samba, The Girl From Ipanema), Horace Silver (“Opus the Funk” en versión latin jazz), Duke Ellington (“Bonga”, del album afro Bossa) Dizzy Gillespie (“A night in Tunissia”), Celia Cruz (Bemba Colorá), entre otros.

Además, en esta edición presentaremos en estreno la composición “Urpi” de nuestro guitarrista Martín Lazo, quien realizó los arreglos también en colaboración con Arturo Barreda (primer trompeta) y Sebastian Palma (primer saxo alto). Martín estudia actualmente con el maestro Andrés Prado y obtuvo el premio a mejor solista en el West Milford Jazz Festival de New Jersey en la gira USA 2018. Como invitado especial para este concierto contaremos con el trompetista cubano Reyner “Melón” Capote. Lima Interescolar Big Band está bajo la dirección de Ruben Romero y Lima Interescolar Vocal bajo la dirección de la artista francesa Gabrielle Goudard.

Creada en el 2015, Lima Interescolar Big Band, está integrada por jóvenes músicos provenientes de distintos colegios de Lima y forma parte del programa educativo de Projazz, el cual tiene como objetivo brindar a sus integrantes experiencias que los inspiren a lograr su máximo potencial como músicos y ciudadanos del mundo.

Lima Interescolar Big Band, ha participado en el Festival Internacional Jazz en Lima del ICPNA en los años 2016, 2017 y 2018. Cuenta con tres giras internacionales a los Estados Unidos: “FESTEJO & SWING- GIRA USA 2016”, “JAZZ A GOLPE DE CAJÓN – GIRA USA 2017” y “ARRIBA PERÚ – GIRA USA 2018”. En las giras 2016 y 2018 Participó en el Annual West Milford High School Jazz Festival de Nueva Jersey obteniendo los premio a mejor Big Band, mejor sección rítmica, mejor sección de trompeta y mejores solistas en guitarra y voz.

Este año Lima Interescolar Big Band y Lima Interescolar Vocal se preparan para su cuarta gira musical, esta vez a nivel nacional titulada “Gira Sur Perú 2019”, en las ciudades de Arequipa y Cusco. Cabe resaltar que esta Gira es uno de los proyectos beneficiarios de los Estímulos Económicos 2018 del Ministerio de Cultura.

