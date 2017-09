“El Látigo del Rufus”… Por Ricardo Sánchez Serra

El Papa Francisco y la Costa Verde

El “sorpresivo” terremoto que azotó México nos da una gran lección.

Si bien hay muchas personas entusiasmadas por la venida del Papa Francisco –y yo me incluyo-, existe mucha preocupación en los responsables de Defensa Civil por su presentación en la Costa Verde, en donde se aguarda que asistan unas dos millones de personas. No olvidemos que se espera un terremoto de más de ocho de magnitud y que ocasionaría un tsunami. ¿En 15 minutos se pueden evacuar a dos millones de feligreses? Hay que ser prudentes. La presentación del Papa debería ser en Manchay.

Marketero de polendas

Alguien me preguntó recientemente ¿quién es el mejor marketero en comunicación no convencional? Mi respuesta sin titubear fue: Carlos Raffo. Es sin duda un experto en sacar de situación de crisis a personas, instituciones y empresas. Y no es reventarle cohetes, es reconocer su valía. Sus propios clientes hablan por él. Su fujimorismo -defecto o virtud- no influye en su profesionalismo. Hace poco tuiteó que el desgaste del presidente Pedro Pablo Kuczynski no es inexorable –como afirma Alfredo Torres de Ipsos Apoyo- “A menos que hagan un movimiento drástico y recuperen la iniciativa”. Sería conveniente escucharlo.

El IPD como la tortuga

La Segunda Sala del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores está paralizado por la inacción del Jefe del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández Cáceres.

El Colegio de Abogados de Lima ya envió el nombre del vocal faltante, José Mario Escudero Vigil, que fue aprobado por el Consejo Directivo del IPD, pero Fernández traba su nombramiento al no firmar la resolución respectiva. Habrá problemas.

Será su responsabilidad que decenas de expedientes de todas las federaciones pasen sus fechas de apelación, contestación y otros por esa desidia.

¿Es justo que se paralice la justicia deportiva en un país que tiene un Panamericano ad portas?

Antijudaísmo

Muy mal hizo el Diario Uno al publicar, al peor estilo nazi, el artículo “Los judíos de Toledo”. Uno es libre de opinar, pero cuando esa opinión ataca a todo un pueblo por hacer daño a alguno, eso es libertinaje. Y todavía el periodista que realiza ese informe niega el holocausto.

Almuerzo con Basombrío

El portal de análisis político y opinión POSICIÓN.PE está organizando su próximo almuerzo mensual con la presentación del ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien disertará sobre “Nuevos frentes en la lucha contra la delincuencia”. Es obligación escucharlo.

Me gusta: Me gusta Cargando...